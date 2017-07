El Club Esportiu Fonollosa aposta per la creació d'un equip de futbol sala

L'equip de futbol sala de Fonollosa neix com a una secció esportiva del Club Esportiu Fonollosa, entitat creada per la regidoria d'esports de l'ajuntament local i que actualment destaca sobretot per la pràctica del voleibol.

El patrocinador oficial del club és el pròpi Ajuntament de Fonollosa, que juntament amb altres patrocinadors locals (Elèctrica Pintó, MAFRICA, Conserves Estany, Euroconills i Circuit El Pinyer) fan possible que aquest projecte esdevingui una realitat i suposi un gran salt qualitatiu per al poble. El primer conjunt sènior parteix amb un model estructural semblant al del darrer equip que va haver-hi en el municipi als anys vuitanta, conegut com Unió 4, equip format per jugadors i cos tècnic naturals de Fonollosa, Camps, Fals, Canet de Fals i també de Rajadell.

L'equip sènior del CE Fonollosa està inscrit dins la segona divisió territorial catalana de futbol sala i s'estrenarà a partir de l'octubre davant d'altres equips de la Catalunya Central i Ponent.



Fer poble, equip i afició

L'objectiu principal del club no és altre que «fer poble, equip i afició» segons el secretari i capdavanter en la creació i gestió del equip sènior del poble i també jugador del primer equip Oriol Duocastella.

Per davant dels resultats purament estadístics de la competició, segons Duocastella, «prioritzem donar a conèixer el nostre poble i club, així com formar un equip de joves amb ganes de passar-ho bé i progressar en la pràctica del futbol sala». El fet de tornar a tenir futbol sala de primer nivell suposarà «un gran salt qualitatiu en la vida social, cultural i recreativa del poble i tot un al·licient per gaudir, cada quinze dies, d'una tarda d'emocions i germanor a la pista poliesportiva del municipi».



Llarga pretemporada

A principi de juny, l'equip ja va començar la pretemporada per aprofitar l'estiu per a conèixer, aprendre a jugar junts i sobretot per fer pinya. Els jugadors del conjunt són: Adrià Serra, Jofre Serra, Xavier Torres, Alan Pérez, Marc Català, Eric Garcia, Jordi Puigdellívol, Lluís Ballonga, Gerard Mariscal, Ramon Miquel, Valentí Orozco i l'Oriol Duocastella. El cos tècnic estarà format per l'entrenador Eliseu Rialt i els delegats d'equip Albert Bonvehí i l'Eloi Fonoll.

El proper acte oficial del Club Esportiu Fonollosa serà el proper 29 de Juliol a Canet de Fals, amb l'organització d'un torneig de watervolei, únic a tot el Bages i que consisteix en jugar un partit de voleibol dintre d'una piscina. Aquest projecte servirà per aportar més múscul econòmic, el qual serà vital per tirar endavant el club i per continuar aquest repte del futbol sala, el qual és nou al poble de Fonollosa.