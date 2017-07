El futbol torna a treure pit a Puigcerdà

«El futbol a Puigcerdà està recuperant el nivell que li pertoca», així de clar ho té Kiko Cases, membre de la junta i jugador del primer equip de futbol de la capital de la Cerdanya. El conjunt entrenat per Francesc Vidal aquesta temporada ha assolit l'ascens a Tercera Catalana mitjançant la promoció de categoria. Els puigcerdanencs van ser els subcampions del grup 1 de Quarta Catalana per darrere del Navàs i per davant del Callús, equip amb el qual es va jugar les castanyes en l'últim partit.

D'aquesta manera, el Club de Futbol de Puigcerdà recupera el seu primer equip per a Tercera després de 10 anys a la mateixa categoria. «Les darreres temporades ja ens hem quedat a les portes. El poble mereixia que el seu equip jugués a una categoria millor, tenim equip de sobres per fer-ho» assegura Cases. En aquest sentit, l'equip va haver de superar el Bigues i Riells en l'eliminatòria de promoció. A l'anada va vèncer 2-1, mentre que a la tornada el matx es va haver de suspendre al minut 78, quan l'equip guanyava per 2-1, per un incident entre els aficionats locals i un linier. Finalment, una setmana més tard l'equip va acabar certificant el seu ascens als despatxos de la federació.



Talent i joventut per a Tercera

El club arriba a una nova categoria en el seu millor moment esportiu. Els de la Cerdanya han aconseguit construir un primer equip jove, competitiu i amb talent. Per aquest motiu, els puigcerdanesos tenen molt clar que l'any vinent l'objectiu és «optar novament a l'ascens», afirma Cases. Ambició no els falta i motius en tenen després d'una temporada que va començar de la millor manera amb molt bons resultats i va tenir un moment delicat entremig. «Entrenar aquí a l'hivern és complicat. Les nevades van fer que pràcticament en un mes no toquéssim pilota, és el mateix de cada any. Això ens va afectar en el rendiment al camp, però gràcies a la unió del grup ens vam saber mantenir a dalt», explica Cases.

Després de superar aquesta situació, l'equip es va animar fins a assolir un ascens heroic i per la porta gran amb una victòria agònica al camp del Callús.



La motivació de l'infern blau

Als darrers partits de la temporada a l'afició puigcerdanesa se la va conèixer com l'infern blau. Un nom amb el qual van ser batejats pel gran suport mostrat a l'equip. «Els resultats i el joc del grup ha motivat a la gent a tornar a venir al camp. El seu suport ha estat bàsic per poder assolir l'ascens» diu Cases. De fet, el club va haver d'ampliar les localitats del camp amb una grada supletòria a causa de la gran presència d'aficionats als caps de setmana.

«Som humils, tenim il·lusió, ganes i no ens rendim mai» conclou Cases per definir l'equip que ha retornat la passió per aquest esport a la capital de la Cerdanya.