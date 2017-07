Khalaf brilla en taps i rebots però Barrett eclipsa tothom

Ahmed Khalaf era un dels jugadors que concentrava més mirades abans de l'inici del mundial sub-19 que s'ha disputat al seu país. Però el jove pivot egipci de l'ICL Manresa, de només 18 anys, ha complert amb part de les expectatives. Ha estat el millor jugador del torneig en taps, amb tres de mitjana per partit, i el segon millor en rebots, amb una mitjana de 12,8. Però amb 11,8 punts de mitjana ha estat lluny del millor anotador del torneig, un apartat estadístic que ha dominat el millor jugador de la competició, l'alq canadenc RJ Barrett.

El primer partit va ser estrany per a Khalaf, cridat a ser la gran estrella d'Egipte. I ho ha estat, però va començar anotant només 4 punts en la victòria davant Puerto Rico, en un partit en el que només va llançar tres tirs de camp. L'endemà, contra Lituània, ja va signar unes estadístiques més normals pel seu nivell: 12 punts i 11 rebotes. I el tercer partit de la fase de grups, contra Alemanya, amb l'accés a les eliminatòries en joc, no el va disputar.

Khalaf va reaparèixer en els partits per acabar del 8 al 16: va anotar 13 punts i va agafar 12 rebots en la derrota 72-60 davant Argentina; va liderar el triomf davant l'Iran (57-53) amb 17 punts, 15 rebots i 6 taps; va signar un gran duel amb el japonès Rui Hachimura, però els seus 18 punts i 11 rebots no van evitar la derrota (73-76); i es va perdre el darrer partit, davant Nova Zelanda.



Canadà, intractable

Liderada per l'MVP RJ Barrett, la selecció de Canadà es va proclamar campiona del món sub-19 després de derrotar Itàlia en la final per un contundent 79-60. Però la medalla d'or se la van començar a penjar quan van derrotar els Estats Units a semifinals, per 99-87, amb 38 punts, 13 rebots i 5 assistències de Barrett, que va fer 17 anys fa tot just un mes. I malgrat aquesta 'inferioritat' d'edat, el canadenc ha demostrat una gran superioritat, tant física com tècnica. Unes condicions que l'han de portar a fer el salt aviat a la NBA (ara estudia en un institut de Florida), on podria ser determinant.

Els Estats Units van pujar al tercer graó del podi després de superar la selecció espanyola en el lluita per la medalla de bronze per 96-72. De poc van servir els 24 punts d'Ignacio Rosa, un pivot de només 18 anys de l'Unicaja que aquesta temporada ja ha debutat a la lliga Endesa.