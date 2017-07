L'equip Barceló Boys guanya per tercer cop el torneig de vòlei platja de Puig-reig

Després de tota una setmana de competició i prop de dos-cents partits jugats a les platges de Copacabana i Punta Cana, el torneig de vòlei platja del Berguedà, que se celebra a Puig-reig des de fa 21 anys, va arribar ahir a la seva fi. El torneig referent de les comarques centrals va tenir la participació de quaranta equips i gairebé 200 jugadors repartits en tres categories: l'Open, la femenina i la júnior.

Aquest any els equips van jugar més partits durant els cinc dies de la fase prèvia, i això va fer que la organització hagués de fer un sobreesforç per tal de quadrar els respectius horaris. Com sempre, hi va haver regals per a tothom i sopar gratuït en la jornada de divendres. A més, enguany part de la inscripció de cada participant va anar destinada a l'organització per a l'esclerosi múltiple Mulla't de Puig-reig. Pel que fa a l'aspecte esportiu, l'edició d'enguany va ser una de les més igualades, ja que totes les semifinals i finals es van resoldre al millor de tres sets.

En la categoria Open, el conjunt guanyador va ser el Barceló Boys, que ja van ser subcampions el curs passat i campions el 2014 i 2015. A la gran final del torneig es van imposar als Salsa Misko en tres mànigues (18-20, 15-4, 15-9). En les semifinals, els dos finalistes van haver de suar de valent per superar els Homes de Caramel (15-11, 15-17, 15-12) i els Small Hits, els campions júnior de l'any passat (10-15, 15-11, 15-10), respectivament. En aquesta modalitat, tots els equips participants del quadre final eren originaris de Puig-reig. En la 22a edició de la competició, que es durà a terme l'estiu vinent, els Barceló Boys buscaran la seva cinquena final consecutiva i el seu quart títol de campions.

Pel que fa a la categoria femenina, només hi havia un equip de la localitat amfitriona, Les d'aquí, que va estar a punt d'entrar a les semifinals, però un triple empat el va perjudicar i es va quedar fora de la lluita per a les medalles. Pel que fa a la victòria final, aquesta va ser per a la formació No les hem trobat, que va derrotar en el partit per al títol a l'equip històric de les Tiki Taka, en un matx que es va haver de decidir en la tercera i darrera màniga (12-15, 16-14, 12-15). En les semifinals, ambdós equips van derrotar a S'ha perdut un nen (21-19) i Còctel de Gambes (21-20).



Felises los 4, els campions júnior

Finalment, en el torneig júnior els campions van ser els integrants de l'equip Felises los 4, que van tombar a la gran final els The Cakatoos en només dos sets (15-8, 15-9). Anteriorment, els guanyadors van imposar-se a l'equip Wilson en les semifinals (21-6). Com ve sent habitual, aquesta categoria va ser la més fluixa en quant a participació, un aspecte que l'organització intentarà millorar de cara a futures edicions del torneig.