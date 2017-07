L'equip Q Jove, tricampió de les 24 Hores d'estiu del Pi de Sant Just

L'equip Q Jove va proclamar-se campió de les 24 hores de futbol sala en el torneig d'estiu del Pi de Sant Just per tercera vegada consecutiva. Més d'un centenar de jugadors van disputar el cap de setmana passat la vuitena edició de l'Olius Cup a les instal·lacions esportives el Pi. Un total de 10 equips dividits en dos grups van disputar els seus respectius partits durant la fase de grups. Les fases finals van traslladar-se fins al pavelló cobert de Castellar de la Ribera a causa de les condicions climatològiques.

Abans de disputar les semifinals es va fer el concurs de punteria a Can Solvi, on un representant de cada equip xutava 3 vegades des de l'altra punta de camp i havia de tocar un pernil. Àngel Pérez, de l'equip Aston Birres, va ser el guanyador davant de molta expectació. Pel que fa a la competició, el Canalla de la Palla va imposar-se en la primer semifinal davant del Drink Team per 1-3.

En l'altre semifinal el Q Jove va superar clarament, per 0-3, al Trepovi Viskiends. El partit per al tercer i quart lloc va ser pel Trepovi Viskiends, que va superar per la mínima, 2-3, el Drink Team. En la gran final el Q Jove va guanyar per un contundent 0-4 al Canalla de la Palla i va proclamar-se d'aquesta manera campió del torneig per tercer cop consecutiu. El dissabte 29 de Juliol es disputarà la vuitena edició del torneig 4x4 de vòlei platja a les piscines del Pi.