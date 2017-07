L'igualadí Tutusaus, tercer en unes 24 Hores tràgiques

El pilot igualadí Pere Tutusaus (segon per l'esquerra a la imatge) va formar part de l'equip Institut Castellarnau que va aconseguir la tercera posició en les 24 Hores motociclistes del Circuit de Catalunya, memorial Fermí Vélez, que han tingut lloc aquest cap de setmana a Montmeló. La victòria va ser per a l'equip Yamalube Folch Endurance, seguit pel Proelit Racing Team. A la cursa també va participar el santvicentí Ramon Basomba, però el seu equip va haver d'abandonar. L'edició d'enguany de la prova va estar marcada per l'accident de dissabte a la tarda que va costar la vida al pilot vallesà Enric Saurí, de 33 anys. Ahir, amb presència de la seva família, el circuit li va retre un homenatge i l'entrega de trofeus no va ser tan festiva com en altres ocasions.