La llegenda del Seat 600 segueix viva com mai l'any del 60è aniversari

Qui té un 600 té un vehicle clàssic, un cotxe antic que funciona, que no dóna problemes, gasta poc i suscita admiració allà on vas, com si portessis un descapotable». El santvicentí Dani Díaz és un dels quinze bagencs que fa uns quants dies van celebrar una efemèride d'una manera especial. Van fer un recorregut entre Madrid i Barcelona per carreteres secundàries, de més de 800 quilòmetres en quatre dies, per commemorar el 60è aniversari de la creació d'un vehicle emblemàtic i que va marcar tota una generació. Lluny d'haver desaparegut, el Seat 600 viu una segona o tercera joventut per als seus orgullosos propietaris, que no perden el temps per mostrar-lo.

Així, després d'haver protagonitzat una primera aventura entre Barcelona i Euskadi, els mateixos organitzadors catalans van engegar la TraveSeat600, que havia d'unir el circuit del Jarama, a Madrid, amb el de Montmeló. Al final, però, l'arribada va tenir lloc al Parc Olímpic de Barcelona, per celebrar una altra efemèride, el quart de segle dels Jocs, i la trobada al Circuit de Catalunya s'ha deixat per al setembre.



Cinc dies a fons



El 90% dels cent participants en la marxa eren catalans i això va obligar a traslladar els vehicles a Madrid. Mentre els cotxes eren transportats des de la zona Franca, els conductors agafaven l'AVE i es traslladaven al centre de la península. Aficionats de Sant Vicenç, Sant Fruitós, Manresa, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada eren entre els participants. També els acompanyava el reconegut fotògraf bagenc Miquel Liso, per immortalitzar una aventura diferent.

L'organització els va dur per una ruta que va iniciar-se al Jarama, va seguir per Guadalajara, Conca i Terol, va entrar a Catalunya, després de passar per Peníscola, i va deixar enrere Vilafranca del Penedès per accedir a Barcelona. Com explica el santjoanenc Josep Rojas, un altre dels participants, «cada dia anàvem amb una samarreta diferent i les jornades representaven els diferents models de 600». El mètode per evitar congestions de trànsit era «anar amb un cap d'expedició, un segon cotxe a continuació i el tercer que s'havia d'aturar a les cruïlles, semàfors o canvis de sentit per guiar tothom i ningú no es perdés». Perquè cadascun d'aquests cotxes té una potència i unes característiques diferents i calia evitar que s'esvalotés la tropa.

L'excursió va anar passant per zones turístiques atractives i, segons Díaz, «a cada poble que arribàvem era un festival. L'aparcament ja estava reservat» i, per la carretera, «no vaig veure ningú que s'enfadés, al contrari, es paraven i ens feien fotos». Rojas explica que el 600 té tanta popularitat perquè «és el cotxe que va motoritzar Espanya. Es va fabricar entre el 1957 i el 1973 i pagar-lo deien que suposava el sou mitjà de tres anys d'un treballador». Ara, s'ofereixen de 3.000 a 4.000 euros per Internet per un de ben conservat. Sis dècades després, el 600 es manté molt viu i amb ganes de seguir reivindicant-se.