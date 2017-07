Mor un noi de 17 anys en una prova de 'running' a Castelló

Un jove de 17 anys de Navalcarnero (Madrid) va morir aquest dissabte en finalitzar la cursa de 10K que es va celebrar al municipi castellonenc de Moncofa i en la qual havia participat al costat del seu pare.

Al final de la prova 10K, el noi va patir dues parades cardiorespiratòries i va ser atès per un metge de l'organització que va aconseguir reanimar-lo.

Posteriorment va ser traslladat a l'hospital de La Plana, on va morir, segons ha informat a Efe l'alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós.

El menor i el seu pare eren estiuejants i participaven en la setzena edició de la cursa 10K "Volta a peu Platges de Moncofa", que es va celebrar dissabte a la tarda, organitzada per l'Ajuntament de Moncofa i el club local de carreres.

L'alcalde ha destacat que la cursa comptava amb un equip sanitari integrat per un metge, tres ambulàncies i amb desfibril·ladors, i ha assenyalat que aquest any, malgrat que no és obligatori, havien decidit comptar amb la presència d'un metge.

"Per desgràcia no hem pogut fer res" pel jove, ha lamentat l'alcalde de la localitat castellonenca.

L'Ajuntament de Moncofa ha decretat tres dies de dol pel que ha passat i les banderes del consistori onegen a mitja asta en senyal de dol.