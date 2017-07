La motivació, la clau que explica el triomf d'un equip ambiciós

? La motivació és l'element que ha marcat la diferència a l'equip. Un aspecte que ha derivat en un altre d'important, l'ambició. Prova de tot això és el camí que ha seguit l'equip al llarg de la temporada. Primer superant les dificultats per entrenar amb motivació i lluitant fins al final de tots els partits gràcies a l'ambició. Tot i això, hi ha un partit que va ser la prova de foc, la que evidencia els valors que han sostingut l'equip aquesta temporada: el partit de Callús. Els puigcerdanesos visitaven els tercers classificats en la darrera jornada i els valia l'empat per optar a la promoció. Malgrat això, els llavors visitants, perdien per un gol quan faltaven dos minuts. Llavors va ser el torn del capità, Alberto Feijoo, qui amb un gol de falta directa va encaminar el somni de l'ascens a falta d'un únic obstacle, la fase de promoció. Tot l'equip coincideix que tot això no hauria estat possible sense la feina de Francesc Vidal, l'entrenador que s'ha convertit en un líder i referent al vestidor.