Nadal cau eliminat en un partit èpic de gairebé cinc hores

El luxemburguès Gilles Muller ha guanyat el balear Rafael Nadal a Wimbledon i l'ha fet fora del torneig al derrotar-lo per 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 i 15-13 en quatre hores i 48 minuts, a la cinquena pilota de partit, per arribar als quarts de final, per primera vegada.

Muller s'enfrontarà en quarts al croat Marin Cilic, setè favorit, que s'ha desfet de l'espanyol Roberto Bautista, per 6-2, 6-2 i 6-2 en una hora i 41 minuts.

El luxemburguès havia vençut a Nadal en la segona ronda de 2005, quan l'espanyol arribava a Londres amb la seva primera corona de Roland Garros.

Nadal ha salvat quatre pilotes de partit, dos en el desè joc del cinquè set, i dues en el vintè en un parcial agònic per a tots dos, en què l'espanyol ha disposat de cinc boles de trencament, una al desè tercer i quatre en el dècim novè, que Muller ha salvat amb la seva millor arma, el servei, amb el qual ha anotat 30 serveis directes.