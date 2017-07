La natació sincronitzada berguedana es fa un lloc al màxim nivell de Catalunya

L´equip d´El Tossalet C Berga. Arxiu particular

En les darreres temporades, un club de les nostres comarques està posant cada cop més el seu nom en el panorama català de la natació sincronitzada. Es tracta dell Tossalet Club Natació Berga, una entitat que va néixer l'any 2008 amb només quinze nenes a les seves files i ara, només deu anys després, ja n'acumula cinquanta i ha donat un clar pas endavant en l'àmbit de resultats.

Des de la seva segona temporada, el curs 2009, el CN Berga pren part en les competicions d'àmbit català, però ha estat enguany quan han arribat els millors resultats, com ara les dues medalles d'or i les dues de bronze que va assolir el club en el campionat de Catalunya que es va disputar el mes passat a les piscines Bernat Picornell de Barcelona. La jove promesa Sheila García, en categoria benjamí en nivell III, i l'equip de combo d'onze i dotze anys (format per Núria Armengau, Berta Fuste, Sheila García, Berta Lores, Daniela Núñez, Gabriela Parra, Núria Rafart, Ona Rovira i Irune Sánchez) es van endur la victòria. Per la seva banda, les formacions de combo de tretze i catorze anys (Maria Canal, Maria Cinca, Xènia Garcia, Laura Herrera, Marta Muro, Jailinne Salazar, Maria Sánchez, Queralt Santacreu i Ares Tor ra) i de menors de deu (Carlota Culell, Leire Fernández, Tània Gonfaus, Marta González, Aina Molina, Dúnia Mollar, Sigrid Pérez, Iona Requena, Queralt Bar rios i Laia València) van finalitzar en la tercera posició i també van pujar al podi.

D'altra banda, en el campionat de Catalunya d'interclubs i en la Copa Catalana absoluta, que es van dur a terme a Reus, l'entitat va pujar tres cops al podi, gràcies als combo de nivell 1 (Núria Armengau, Berta Fusté, Sheila Garcia, Berta Lores, Daniela Núñez, Gabriela Parra, Núria Rafart, Ona Rovira, Irune Sánchez) i nivell 3 (Maria Canal, Maria Cinca, Xènia Garcia, Laura Herrera, Marta Muro, Jailinne Salazar, Maria Sánchez, Queralt Santacreu, Ares Torra) i el duet format per Sheila García i Daniela Núñez. A més, en categoria absoluta, el duet Núria Torra i Marta Minoves va ser quart, i es va quedar a mitja dècima de les medalles. En la mateixa categoria, les germanes Júlia i Judit Isern van ser setenes en el seu debut en la competició, la mateixa posició que el combo.

Cloenda de temporada brillant



A més, la setmana passada l'entitat berguedana va tancar la temporada amb una exhibició brillant, innovadora i engrescadora, que va fer gaudir el nombrós públic que hi va poder assistir. El festival va acollir diverses actuacions en les modalitats de solo, duets i combos, que van anar acompanyades de músiques adients, amb la qual cosa les rutines van ser vistoses i van aconseguir que el públic es bolqués davant de les dificultats que presentava cadascuna de les coreografies executades. L'exercici que va tancar l'acte va ser espectacular, amb moviments originals tant a dins com a fora de la piscina.

Tots aquests èxits són fruit del gran treball del club durant la temporada. El Club Natació Berga està estructurat amb un total de quatre formacions: una d'iniciació (format per nenes de sis anys que s'inicien en aquest esport), una altra de nenes de set i vuit anys (que competeixen en menors de deu anys), una de benjamí (amb noies de deu, onze i dotze anys) i una d'absoluta (amb noies de quinze a dinou anys). Els dos primers s'exerciten dos dies a la setmana i fan un total de tres hores d'entrenament. A més, un cop al mes hi ha una sessió extra d'una hora i mitja de durada. Pel que fa a les altres dues formacions, s'entrenen tres dies a la setmana durant un total de quatre hores i mitja.

Estada de pretemporada



Abans d'iniciar la temporada, que es posa en marxa el desembre, el Tossalet CN Berga du a terme la seva tradicional estada de pretemporada. Es fa el setembre a les instal·lacions berguedanes, i durant quinze dies en jornada de matí i tarda es fa principalment treball aeròbic. Però aquest no és l'únic moment de l'any en el qual es fan entrenaments intensius, ja que per Nadal i Setmana Santa també es fa treball específic en les diferents modalitats durant cinc hores al dia, també en sessions de matí i tarda.

Només dues tècniques



Tots els equips de l'entitat berguedana estan dirigits per només dues tècniques: Bea Rodríguez i Carme València, la primera de les quals va començar en el món de l'esport en una altra disciplina, la gimnàstica rítmica. Rodríguez va néixer a Manresa i es va iniciar en la pràctica de la rítmica al Gimbe, per posteriorment va anar al Gyc Claret, també de la capital bagenca. Un cop retirada, va passar a ser entrenadora de rítmica i també de gimnàstica esportiva. Per motius laborals, l'any 2005 es va desplaçar a Berga, i dos anys més tard va començar a entrenar en natació sincronitzada. Un cop al mes, tant ella com València tenen el suport de Judit Requena, una entrenadora del Club Natació Granollers, una de les millors entitats en l'àmbit estatal, juntament amb el Sabadell i el Kalipolis, que els assesora en tots els aspectes que pot.

Els objectius que es marca l'entitat de cara a les properes temporades són ben clars i concisos: seguir incrementant el nombre de nenes, especialment en la categoria d'iniciació, i formar una bona base de nedadores que permeti al club tenir una millora constant i arribar a aconseguir els resultats desitjats.