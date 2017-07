Oriol Duocastella, el cap visible d'aquest repte

? Estudiant de tercer any en doble grau de magisteri en llengua anglesa, Oriol Duocastella ha estat clau en la creació d'un equip de futbol sala a Fonollosa. Amant del futbol, la natura, l'astronomia i la docència, el jove emprenedor de 22 anys ha viscut sempre al petit municipi de Fonollosa i ha aportat el seu gra de sorra per retornar la felicitat a tota la gent del poble. Tirar endavant tot un projecte ambiciós no ha estat fàcil i segons l'Oriol «cal planificar el projecte pas per pas i assegur uns jugadors i cos tècnic disposats a involucrar-s'hi». A part de ser el secretari i l'encarregat de coordinar i gestionar l'equip de futbol sala, es mostra molt orgullós per ser el vicepresident de l'Associació Cultural i Recreativa del poble.