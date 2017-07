Sergio García: "Encara em queda moltíssim futbol; gaudiran amb mi"

El davanter Sergio García ha assegurat, a la seva presentació com a nou jugador de l'Espanyol, que malgrat tenir 34 anys, encara li queda "moltíssim futbol" i s'ha mostrat convençut que tornarà a "fer gaudir" a l'afició perica.

Sergio García torna a l'Espanyol després de dos anys al Al-Rayyan qatarí, equip al qual va marxar entre llàgrimes. Llavors va dir que el seu fill no entenia per què deixava el conjunt blanc-i-blau.

"Ara està encantat que torni. Ell és un periquito més, com jo, i fins i tot volia parlar avui per mi", ha comentat el jugador barceloní entre rialles.

Sergio ha fitxat per un any per l'Espanyol. "La seva renovació es tractarà temporada a temporada", ha informat el conseller delegat del club, Ramon Robert, qui ha avançat que la clàusula de rescissió del punta serà de 18 milions d'euros.

El secretari tècnic del primer equip, Jordi Lardín, ha afegit que el retorn de Sergio García és "especial", perquè és la tornada a casa d'"un jugador que hem admirat i hem gaudit molt".

El davanter va estar a punt de tornar a l'Espanyol el gener passat, però finalment l'Al-Rayyan no el va deixar: "Aquests últims mesos se m'han fet llargs allà i una miqueta durs, sabent que anava a tornar, però nomès podent veure a l'equip per la televisió".

I és que Sergio ha reconegut que en cap lloc ha estat com a l'Espanyol. "És el club del meu cor. He estat en altres equips, però en cap he sentit el que he sentit aquí", ha reconegut.

Per això ha pensat "unes quantes vegades" com serà el primer partit al RCDE Stadium i el seu retrobament amb una afició que l'idolatra: "Nomès de pensar-ho se'm posa la pell de gallina".

A més, el punta blanc-i-blau assegura que s'ha mantingut "molt bé" en aquests dos últims anys, i que l'afició perica tornarà a gaudir amb ell i d'un equip que està en progressió.

"L'Espanyol ara té gent de qualitat, el club té molta ambició i l'equip ha de lluitar pels llocs de dalt", ha afirmat Sergio García, a qui li faria il·lusió tornar ser el capità de l'equip en aquesta segona etapa.

"Ja ho vaig fer interiorment i estaria encantat, però hi ha uns capitans que són Javi López i Víctor Sánchez, que també porten temps aquí en el club, són molt estimats i fan una gran labor", ha opinat.

El de Bon Pastor ha compartit presentació amb el migcampista Esteban Granero, a qui ha felicitat per escollir l'Espanyol.

"L'afició, el club, el grup que hi ha és com si fos una família. Aquí estarà encantat. Segur que triomfarà, perquè és un grandíssim jugador, al qual no cal descobrir ara perquè ho ha demostrat on ha estat", ha conclòs.