El Triatló Vall del Cardener agafa embranzida amb la segona edició

Poc més de dues hores va tardar Sergi Jurado (Club Esportiu Tri-4.40 de Lleida), per cobrir els tres segments del Triatló Vall del Cardener, organitzat pel Club Esportiu Mossos d'Esquadra (CEME) en simbiosi col·laborativa amb l'Ajuntament de Cardona. En la segona edició d'aquesta prova, celebrada ahir al matí, van ser un centenar llarg de triatletes participants que van poder gaudir d'uns paratges ideals per a un triatló exigent com aquest, amb distàncies olímpiques, és a dir, 1.500 m de natació, 38 km de ciclisme i 10 km de cursa a peu.

El pantà de Sant Ponç, amb l'aigua a 23 graus, va acollir el primer segment, el de natació. A mida que els triatletes van anar sortint de l'aigua, van agafar la bicicleta per fer front a un circuit amb 560 metres de desnivell positiu per carreteres secundàries i amb el pas més elevat al santuari del Miracle, fins arribar a Cardona, on es va disputar la cursa a peu en un traçat el qual el 60% era d'asfalt i el 40% de terra i passava pels voltants dels indrets més emblemàtics cardonins, com el castell o la mina de sal. El punt de sortida i arribada era la plaça de la Fira, al costat de l'Ajuntament.

Darrere de Sergi Jurado, que va entrar amb 2 h 02' 52'', es va classificar David Rivero (2 h 06' 36'') i Ihor Prissiajnyi (2 h 07' 10''). Pel que fa a les noies, la primera plaça va ser per a Noèlia González, del CT Sabadell, amb 2 h 39' 37'', seguida d'Isa Gavina (2 h 46' 32'') i de Susanne Martínez (2 h 53' 38'').

El Triatló Vall del Cardener puntuava per a la Copa Catalana individual i era el Campionat de Catalunya de policies i bombers. En aquest cas, la classificació masculina va quedar encapçalada per David Rivero, seguit de Jaume González i Jaume Aguilera. En la femenina, primera plaça de Maite Marzo, del Cube, que va revalidar el títol en superar Alícia Bofarull. I en màster 40, les primeres places per a Albert Torres (CEME), amb José Sánchez i Bartolomé López.

Una bona organització



«Aquesta és una prova ben singular, que requereix un doble esforç organitzatiu perquè hi ha dos boxes, un a Sant Ponç i l'altre a Cardona, amb la logística que això requereix, sobretot per fer els desplaçaments d'anada i tornada amb autocar al pantà i pels quatre punts d'avituallament». Aquestes eren paraules del director de la prova, Carles Pérez, que es mostrava molt satisfet de com s'havia desenvolupat aquesta segona edició del Triatló Vall del Cardener: «Ens agrada ser molt perfeccionistes i penso que en l'àmbit organitzatiu ha anat molt bé. Al final de la cursa tot han estat felicitacions». Pérez va incidir en el fet que «per a nosaltres una de les prioritats és la seguretat. Podem confirmar que no hi ha hagut la mínima incidència. Hem tingut un bon nombre de motoristes, també voluntaris, protecció civil, ambulàncies i policia local de Cardona, tots ells amb una gran implicació».

De cara al futur, Carles Pérez té clar que hi haurà una tercera edició: «El proper any, pràcticament segur serà campionat de Catalunya per edats. Econòmicament tenim pèrdues, però farem el possible perquè aquesta prova no es perdi i se'n puguin fer moltes edicions més en aquests paratges tan atractius per als triatletes. Encara que sigui una prova dura, volem que sigui popular, que tothom hi tingui cabuda».