Urán guanya una etapa del Tour tan caòtica com brillant

El ciclista colombià Rigoberto Urán (Cannondale) va guanyar ahir de manera brillant la novena etapa del Tour de França. Els 181 quilòmetres entre Nantua i Chambéry es podrien definir amb una paraula, ciclisme. Atacs, caigudes, tensió, alegria, tristesa, suor i llàgrimes. L'esport de les dues rodes en la seva essència més pura. Una etapa de les que fan afició, tan caòtica com sensacional.

Urán es va emportar la victòria per centímetres, al rematar a l'esprint en un grup reduït. El líder del Tour, Chris Froome, va mantenir el mallot groc però va veure com l'atacaven per totes bandes. Els set ports d'ahir van deixar moltes víctimes. A la línia d'arribada, entre els sis escollits hi faltaven tres noms clau, Nairo Quintana (Movistar), Alberto Contador (Trek) i Richie Porte (BMC). El més perjudicat dels tres va ser l'australià, que va patir una dura caiguda en el descens del Mont du Chat i va ser evacuat en ambulància amb trencament de clavícula i maluc.

Contador va explotar a l'ascensió final i es va deixar més de quatre minuts a la línia d'arribada. Adéu al Tour. Per últim, Nairo Quintana va confirmar els pitjors pronòstics. Córrer el Giro d'Itàlia és una llosa massa gran per a les seves cames i va perdre més d'un minut a la meta.

Abans que els esdeveniments s'acceleressin, una escapada de 40 unitats va protagonitzar la primera part de la jornada. Com és habitual, Sky els va controlar, però un element sorpresa va aparèixer per rebentar el Tour de França. A falta de 100 quilometres per a la meta, l'equip francès AG2R es va llançar a tomba oberta en el descens del Col de la Biche, de fora de categoria. El ritme de l'equip de Bardet i el terra humit van propiciar talls i caigudes. En una d'elles, el gran gregari de Froome, Geraint Thomas, es va veure obligat a abandonar. També van anar a ter ra Alberto Contador, Jesús Herrada (Movistar) o Rafal Majka (Bora), entre altres. La tàctica de l'AG2R i el pas per Grand Colombier van seleccionar el grup per arribar al port decisiu, el Mont du Chat, amb les energies justes.

A les seves rampes, Chris Froome va punxar una roda i l'italià Fabio Aru, en un gest poc honorable, va atacar. El mallot groc es va recuperar i, després de contestar còmodament els atacs de Richie Porte, va decidir prendre responsabilitats i atacar ell mateix. El seu canvi de ritme va despenjar Contador i Quintana.

En la baixada, Porte (BMC) es va passar de frenada i va caure brutalment en un revolt, enduent-se Dan Martin (Quick-Step). Froome, Aru, Bardet, Urán i Fulgsang van seguir endavant i van caçar un sensacional Warren Barguil. A l'esprint final, el colombià Urán va superar damunt de la línia el mateix Barguil, que va celebrar la victòria erròniament.