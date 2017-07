arxiu particular

Elite Jove torna a la seva cita estiuenca al pavelló de Solsona arxiu particular

Amb l'objectiu de la millora com a jugadors i amb el lema 100x100 Bàsquet, s'ha iniciat una nova edició d'Elite Jove, uns campus de tecnificació personalitzada al pavelló municipal de Solsona. La setmana passada, en la 31a edició d'Elite Jove, va ser el torn dels júniors (foto). Aquesta setmana hi participen els infantils, i la setmana del 16 al 22 de juliol ho faran els cadets. Els joves basquetbolistes tenen quatre sessions diàries d'entrenament amb eines audiovisuals per seguir l'evolució. Es potencia la tècnica individual, l'entrenament personal i d'equip i sessions específiques i competicions de tir.