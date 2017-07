Font, Medina i Lazarenko brillen al 4 Motors d'Europa

Les seleccions catalanes de gimnàstica artística, amb un destacat accent manresà, concretament de l'Egiba, han participat amb èxit al 4 Motors d'Europa, una de les competicions més prestigioses en l'àmbit internacional celebrada a Karlsruhe (Alemanya).

L'equip femení, entrenat per Miriam Font de l'Egiba i amb dues components del club manresà, Carla Font i Lorena Medina, va aconseguir l'or, en classificar-se per davant dels combinats de Roine-Alps de França, Baden-Württemberg d'Alemanya i Llombardia d'Itàlia. Les actuacions de Carla Font i Lorena Medina van ser importants per guanyar la competició, van aportar 48,600 i 46,400 punts, respectivament, ei van ser primera i tercera en l'àmbit individual. A banda de l'èxit a per equips en aparells, Carla Font va ser primera en salt amb 13,050 i paral·leles amb 12,10; Lorena Medina, primera en terra amb 12,70 i tercera en salt amb 12,75.

En el grup masculí, dirigit per Lluís Márquez, igualment de l'Egiba i amb Víctor Lazarenko de l'entitat manresana, va aconseguir una meritòria segona posició només superat per Llombardia, tot i manar la classificació en els quatre primers aparells. Lazarenko va ser una peça important de l'equip català masculí.