James se'n va cedit al Bayern per dos anys

El Reial Madrid i el Bayern de Munic han anunciat aquest dimarts l'acord pel qual el migcampista colombià James Rodríguez marxarà cedit les pròximes dues temporades al conjunt alemany, que es reserva una opció de compra.



"El Reial Madrid CF i el Bayern de Munic han acordat la cessió del jugador James Rodríguez per a les dues pròximes temporades, pendent del pertinent reconeixement mèdic. El Bayern de Munic es reserva el dret de compra del jugador en finalitzar el període de cessió", ha assenyalat el club blanc en un comunicat.



Per la seva banda, el conjunt bavarès es va mostrar "molt content" de fer-se amb els serveis del migcampista, "gran desig" del seu tècnic, l'italià Carlo Ancelotti, que ja va tenir a James en la seva segona campanya al Reial Madrid.



"James és un jugador versàtil. És fins i tot una amenaça de gol, genera molts trets i, sobretot, té grans qualitats. Amb aquest traspàs podem augmentar la qualitat del nostre equip sense cap problema una vegada més", ha apuntat Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern, a la web del club.





James Rodríguez va aterrar l'estiu de 2014 al conjunt madridista, procedent del Mònaco, al que hauria pagat prop de 80 milions d'euros, després del gran Mundial que va signar el colombià, on va ser la 'Bota d'Or'.Amb Ancelotti, el de Cúcuta es va consolidar en l'onze inicial i va mostrar totes les seves qualitats. Va disputar 46 partits i va anotar 17 gols, però una lesió al febrer, una fractura del cinquè metatarsià del peu dret en un duel contra el Sevilla, li va tallar la seva progressió.Després de la marxa del tècnic italià i l'arribada de Rafa Benítez, el protagonisme del migcampista esquerrà va baixar. El preparador madrileny no va comptar massa amb ell i l'arribada de Zinédine Zidane no va millorar la seva situació, encara que va jugar 32 partits i va anotar vuit gols. Aquesta última campanya, tampoc va trobar massa buit amb 'Zizou', que el va incloure en l'anomenada 'segona unitat', encara que va acabar aportant onze gols en 33 partits, però la seva continuïtat va estar en dubte durant tota aquesta última campanya.El futbolista sud-americà deixa a l'actual campió d'Europa després de conquistar dues Lligues de Campions (2015 i 2016), dues Supercopes d'Europa (2014 i 2016), dos Mundials de Clubs (2014 i 2016) i una Lliga (2016-17).