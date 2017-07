Els joves han de ser la clau de la reconstrucció de l'equip

«Començarem a mirar també com fer una plantilla a la LEB. Hem avançat», confessava Román Montañez en una entrevista a Regió7 fa un parell de setmanes, just després d'aterrar al càrrec de director esportiu. Una nova tasca que el santjoanenc afrontava amb tanta il·lusió com incertesa: no sabia en quina categoria jugaria l'equip la propera temporada. Però això no va impedir-li començar a fer moviments que tant serien vàlids per a l'ACB com per a la LEB Or.



L'ICL Manresa ha anunciat des de l'aleshores l'arribada de dos joves jugadors: Dani García, un base de 19 anys procedent de l'Hospitalet, i l'ala navassenc Nil Brià, de 20 anys, que arriba de l'Andorra. Dos jugadors que formaran part del vinculat, el CB Martorell de la LEB Plata. Però amb el descens del primer equip a la LEB Or, el possible salt es fa més petit i el seu protagonisme a la plantilla de l'ICL podria ser més gran que si l'equip mantingués la categoria i jugués a l'ACB.



El seu paper hauria de ser el que la temporada passada tenien Guillem Jou i Jordan Sakho, dos joves que van acabar tenint protagonisme a les ordres d'Ibon Navarro per les lesions de jugadors del primer equip com Aleksandar Cvetkovic i Xavi Rey.



Aquesta propera temporada, tant Jou com Sakho estan cridats a tenir molt més protagonisme en un equip que amb tota probabilitat dirigirà Aleix Duran, moltes temporades ajudant al Nou Congost. El tècnic vallesà ja sap què és dirigir un equip a la LEB Or: ho va fer amb el filial del Barça.

Més incorporacions aviat



El club espera continuar fent visible la feina de les darreres setmanes amb l'anunci de noves incorporacions, sobretot de jugadors que permetin donar continuïtat a un projecte a mitjà termini.



Un dels jugadors que podrien aterrar aviat a Manresa és Miquel Salvó, fitxat l'estiu passat del Tarragona de la LEB Plata i que enguany ha ofert un bon rendiment a l'Oviedo que dirigien Carlos Marco i Javi Rodríguez. El seu perfil de jugador, amb només 22 anys, encaixa en el que busca l'ICL per a la seva reconstrucció: joves que aprofitin la fatalitat del descens a la LEB Or per accelerar i consolidar el seu creixement i, quan el club torni a l'ACB, fer-ho amb més possibilitats de competir al màxim nivell.