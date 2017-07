«L'atletisme és una peça clau a la meva vida; si no surto a córrer, em poso histèric»

Toni Baños és un atleta juvenil de l´Avinent Manresa que disputarà el Campionat del Món juvenil de Nairobi a Kenya. De Berga i deixeble de Joan Lleonart, va començar compaginant la seva carrera com a atleta amb la de futbolista. Baños arriba al Mundial amb la segona millor marca europea després d´un any rodó on ha aconseguit l´or al campionat català i l´estatal en els 3.000 metres obstacles.

Un any rodó per a tu amb el millor premi possible, disputar un campionat del món de la teva categoria. Què significa això?

És un somni fet realitat. No ho sé, és un orgull representar el país en el qual vius a uns campionats del món. A més, anem a Kenya, que és un dels països principals d'aquest esport, és tot una experiència. Ho vull gaudir molt perquè mai se sap si hi podré tornar.

És la primera vegada que disputaràs un campionat internacional, tot un repte?

Sí, i a més era el màxim repte al qual podia assolir. La veritat és que m´ompla d´il·lusió saber que competiré amb els millors atletes del món de la meva edat, és tot un honor.

Participaràs en la prova dels 3.000 metres obstacles amb la segona millor marca europea de l´any. Quines expectatives tens?

La idea és lluitar per classificar-se per a la final. És veritat que no serà fàcil però, ja que hi vaig, donaré el cent per cent de mi. Es classifiquen els 14 millors i l'objectiu és estar dins aquest grup.

I et veus a la final?

Sí, per què no. Hem de ser prudents, el nivell serà altíssim però nosaltres arribem en forma i molt preparats. El que és clar és que lluitaré fins al final.

Quina diries que ha estat la clau per poder assolir els objectius que t´has marcat?

Jo crec que el treball constant i la confiança en mi mateix. És molt important creure en un mateix per superar-se dia a dia. Sóc un atleta molt constant i treballador, sempre vull més. També l´ambient d´entrenaments ha sigut l´adequat per poder progressar.

Com ha estat el procés per arribar aquí? Imagino que sacrificat i amb moltes hores d'entrenament...

Sí, és un esport molt sacrificat. Entrenem moltes hores però la temporada no es fa llarga quan fas el que t'agrada. Perquè et facis una idea, només he parat dues setmanes com a molt en tot l'any. Però bé, tinc uns entrenadors i un grup d'entrenament molt bo, amb el qual fa goig compartir hores de sacrifici i treball, sense cap dubte.

Tinc entès que vas començar jugant a futbol?

Sí, vaig jugar al Gimnàstic de Manresa a la Divisió d'Honor. Per exemple, vaig aconseguir guanyar un MIC de categoria aleví amb el Nàstic. És una etapa que recordo amb molt estima també.

Tot i això et vas acabar decantant per l´atletisme. Quan vas tenir clar que volies ser atleta?

Des de petit sempre m'ha agradat córrer. Si un dia no ho faig em poso histèric. Forma part de la meva vida. Vaig començar amb el cros i després, als dotze anys, més o menys, vaig començar de veritat amb l'atletisme a Manresa.

I quan vas decidir que només volies fer atletisme?

Precisament en aquesta edat, els dotze o tretze, em vaig lesionar al braç i no podia jugar a futbol. Però sí que podia sortir a córrer i vaig notar que allò realment estava fet per a mi. Amb el futbol havia arribat molts dies a casa plorant per algunes discusions dins l'equip. Hi havia molta pressió i amb l'atletisme em sento més lliure. Sincerament quan acabava els entrenaments de futbol no em sentia bé, com si em faltés alguna cosa per sentir-me del tot realitzat i bé amb mi mateix.

Així doncs, quina diferència hi ha entre futbol i atletisme, des del teu punt de vista?

Bàsicament és l´ambient. Hi ha molta pressió al futbol i una rivalitat continua. En canvi, a l´atletisme la rivalitat dura és el que ocupa la prova, després som amics. Per exemple, el meu millor amic és també el meu rival. Ell sempre ha quedat per davant meu i no per això hem deixat de ser amics. Per a mi és el valor principal que té aquest esport.

Em sabries destacar el millor moment de la teva carrera com a atleta?

A banda de les medalles, et diria que el millor que tinc és el grup d'entrenament d'aquest any. M'ho passo d'allò més bé als entrenaments, hem format un grup molt bonic. Al cap i a la fi, veus el sacrifici de cadascú per superar-se dia rere dia, comparteixes moltes coses i molts moments.

I el pitjor?

Pitjor... potser et diria que va ser en el Campionat de Cros de Catalunya de fa quatre anys. Jo sempre quedava tercer per aquelles èpoques al cros i precisament anava en aquesta posició. Aquell dia, no sé per què, no em trobava bé i vaig acabar classificant sisè. Per a mi va ser molt frustrant i em vaig enfonsar una mica.

Des dels 12 anys que formes part d´aquest club. Què t´ha aportat?

Doncs s´ha convertit en més que un club per a mi, ja és com una segona residència. He passat moltes hores allà i no me´n canso. M´han fet millor atleta, però també millor persona.

El teu entrenador, Joan Lleonart, va dir a Regio7 que l'Avinent Manresa és la millor escola de formació de Catalunya. Què n'opines?

Estic totalment d'acord. Tots els entrenadors, tant els que he tingut com els que no, són molt bons en les seves modalitats. El tracte és molt proper i això t'ajuda a millorar constantment. El Joan, per exemple, m'ha ajudat a guanyar confiança i seguretat en mi mateix. Li dec moltes coses.

I per acabar, et veus capaç d´arribar als Jocs Olímpics?

Potser sóc massa il·lús, però sí, confio molt en mi mateix.