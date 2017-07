L'Espanyol presenta Granero i Sergio García d'una tacada

L'Espanyol va presentar ahir els dos fitxatges que ha fet fins ara en el mercat d'estiu d'una tacada: Sergio García i Esteban Granero. En el cas del davanter del Bon Pastor torna a la disciplina blanc-i-blava després de jugar dos anys a Qatar, fitxa per una temporada prorrogable i té una clàusula de 18 milions d'euros. «Estic encantat de tornar a ser al club del meu cor. He estat en molts equips i no és el mateix. Faré gaudir molt la gent, em queda molt futbol per donar. Segur que tindrem moltes alegries», va comentar García. Sobre el seu lloc en el terreny de joc, García es mostra disposat a jugar on faci falta: «Jo sóc davanter, però m'adaptaré on em digui l'entrenador, si vol que jugui per la banda hi jugaré sense problemes.

Esteban Granero, per la seva banda, va signar contracte per a les properes tres temporades més una de prorrogable i les seves primeres paraules com a perico no podien transmetre més il·lusió: «Estic molt content de formar part d'aquesta meravellosa minoria. Sé que els objectius del club són molt alts i estic disposat a donar-ho tot. El projecte em motiva molt». El migcampista madrileny arriba al club blanc-i-blau amb ganes de tenir els minuts que últimament no tenia a la Reial Societat i obre la porta a jugar en molts llocs a sobre de la gespa: «Durant la meva carrera, he tingut la sort de jugar en diferents posicions i crec que em puc adaptar perfectament».