L'ICL digereix el descens i ja treballa en el retorn a l'ACB

D'espectador a protagonista. De subjecte passiu, a actiu. L'ICL Manresa va reaccionar ràpid ahir després que l'assemblea general de l'ACB aprovés les noves condicions per accedir a la lliga des de la LEB Or. Unes condicions favorables per als equips que s'han guanyat a la pista el dret a pujar, enguany el Burgos i el Gipuzkoa, i que condemnen amb tota probabilitat el conjunt manresà a perdre la categoria. «Preparem un projecte ambiciós i de futur», assegurava el gerent del club, Carles Sixto, en conversa amb Regió7, de tornada de la seu de l'ACB de Barcelona, on s'havia celebrat l'assemblea general de clubs.



Tot i que el descens no està confirmat, ho serà aviat: el Burgos i el Gipuzkoa tenen fins dissabte per complir els nous requisits per pujar de categoria. I les condicions aprovades ahir encara són millors que les pactades la setmana passada entre l'ACB, la federació espanyola (FEB) i el Consell Superior d'Esports (CSD). I ja aleshores, el Burgos es mostrava «optimista» per poder-hi fer front i consumar l'anhelat ascens després d'haver-hi quedat a les portes fins a quatre vegades. Ahir, el conjunt castellà es va limitar a retuitar una piulada de l'ACB amb un missatge del seu president, Francisco Roca: «Els clubs han fet un gran esforç per aconseguir un model consensuat d'accés a la lliga».

Un missatge d'optimisme



La mateixa ambició que mostrava el Burgos per pujar aquest estiu és la que tenia ahir el Bàsquet Manresa en explicar que la seva voluntat «era i és, sens dubte, poder seguir dins la lliga Endesa, però possiblement aquestes noves condicions no ho facilitaran per a la propera temporada». És per això que als despatxos del Nou Congost ja es van mentalitzant i van treballant per «poder competir al màxim nivell a la lliga LEB Or, una lliga que, tot i ser un graó per sota, és difícil i fins i tot més disputada que la lliga Endesa».



En la nota que va enviar el club un parell d'hores després de consumar l'acord ACB, s'explicava que «ja fa setmanes que la direcció esportiva treballa amb l'objectiu de fer el millor equip possible, i serem competitius. A més, veurem amb continuïtat els joves jugadors que aquesta temporada ja han pogut debutar amb el primer equip, tindrem un equip amb gent nostra, que portaran la samarreta del Manresa i lluitaran per deixar el nom de la ciutat altre cop ben amunt».



Per tant, el descens a la LEB Or que fa dos mesos semblava una condemna ara es converteix en una oportunitat perquè l'ICL ressorgeixi de les seves cendres i pugui fer un projecte amb certa continuïtat i capacitat de créixer. ¿Què ha canviat des d'aquella roda de premsa del 2 de maig en què el consell executiu assegurava que «si baixes a la LEB no saps quan en sortiràs»? Doncs han canviat les condicions econòmiques per tornar a pujar.

Els nous requisits



L'ACB va aprovar ahir que els clubs que obtinguin una plaça d'ascens hauran d'abonar 1.616.084 euros (més IVA) en concepte de «valor de participació». Una quantitat que substitueix els 4,7 milions d'euros més IVA que s'havien de pagar ara en concepte de cànon i de fons de regulació d'ascensos i descensos.



I per fer-ho encara més fàcil, aquests gairebé dos milions d'euros de peatge per pujar es poden pagar en quatre temporades. És a dir, que aquest estiu, el Burgos o el Gipuzkoa només haurien de fer front a una despesa de 404.021 euros. A més, aquest valor de participació serà retornat al club en cas de descens. Això sí, l'ACB va informar que la quota de valor de participació serà decidida cada temporada en una assemblea general.



L'altre requisit per pujar és un pressupost mínim de dos milions d'euros. Una quantitat rebaixada respecte dels 2,3 milions que van pactar l'ACB i la FEB la setmana passada amb el CSD. Aquesta, però, és una imposició per a tots els clubs de la lliga per garantir uns mínims de competitivitat.



Ara, aquestes noves condicions s'han de comunicar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, l'ens que va sancionar l'ACB pel cànon i el fons de regulació, dues figures que considerava «desproporcionades i discriminatòries».



Amb aquests requisits, però, un més que possible descens perd dramatisme per al Manresa. Reunir els requisits econòmics per pujar d'aquí una temporada, si l'equip s'ho guanya a la pista, seria molt més fàcil. Però per fer-ho possible, abans caldrà picar pedra en una LEB Or plena de conjunts rocosos i de jugadors veterans que, davant les noves condicions pactades, veuran més probable fer realitat el somni de jugar algun dia a l'ACB.



Per afrontar aquesta nova etapa, el Manresa, com explicava en el missatge adreçat a seguidors i col·laboradors, feia setmanes que treballava amb un projecte que fos vàlid tant a l'ACB com a la LEB Or. Ara ja sap amb més precisió quin és el futur més immediat que espera l'equip. I en els propers dies encara podrien arribar més anuncis de fitxatges o incorporacions.

La FEB no les té totes



Resolt un dels enigmes de futur de l'ACB, quines són les condicions per accedir-hi, encara n'hi ha un altre que no s'ha solucionat en aquesta negociació: el nombre d'equips de la competició en el futur. Els clubs d'Eurolliga aposten per una lliga de 16, i sembla que aquest serà el format de futur. El dubte és quan serà una realitat.



La setmana passada, l'ACB va arribar a un acord amb la FEB i el CSD perquè la lliga Endesa passés a tenir 16 equips a partir de la temporada 2019-20. Però els clubs de la lliga no van ratificar aquest punt durant l'assemblea d'ahir.



«Lamentem que l'assemblea general de l'ACB no hagi ratificat l'acord que s'havia assolit la setmana passada després de llargues i difícils negociacions i que tenia el suport del Consell Superior d'Esports», explicava la FEB en un comunicat en què destacava que estan «enormement satisfets que el nostre esforç i l'amplitud de mires mostrada al llarg de tota la negociació a la recerca del benefici global del bàsquet espanyol s'hagin concretat en unes noves condicions econòmiques d'accés a la lliga Endesa assumibles per als clubs de la LEB Or».