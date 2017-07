Nadal torna a caure davant el luxemburguès Müller a Wimbledon

El luxemburguès Gilles Müller va vèncer ahir el manacorí Rafael Nadal de manera agònica i per segona vegada a Wimbledon, i el va fer fora del torneig en guanyar per 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 i 15-13 en quatre hores i 48 minuts, a la cinquena pilota de partit. Un triomf que va servir al botxí de Nadal per arribar per primer cop a quarts. Müller s'enfrontarà en aquesta ronda al croat Marin Cilic, setè favorit, que es va desfer de l'espanyol Roberto Bautista, per 6-2, 6-2 i 6-2 en una hora i 41 minuts.

Nadal va salvar quatre pilotes de partit, dues en el desè joc del cinquè set i dues en el vintè, en un parcial agònic per a tots dos en què el balear va disposar de cinc possibilitats de trencament que haguessin pogut canviar el signe del partit. Però Müller les va salvar amb la seva millor arma, el servei: va anotar 30 ace. Aquest partit, però, va durar tant que es va ajornar el que s'havia de disputar després entre el serbi Novak Djokovic i el francès Adrian Mannarino.

Si Nadal va ser la creu del tennis estatal a Wimbledon, la cara va ser Garbiñe Muguruza, que va remuntar un 2-0 advers en el tercer set i va vèncer Angelique Kerber per 4-6, 6-4 i 6-4 en dues hores i 20 minuts. D'aquesta manera, Muguruza va avançar als quarts de final de Wimbledon per segona vegada en la seva carrera i va propiciar que l'alemanya perdés el lloc de número 1 del món.