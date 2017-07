Paraguai, Bolívia, Colòmbia i Veneçuela són els primers classificats al Mundialet

Després dels partits del segon cap de setmana, ja hi ha quatre equips classificats per als quarts de final del Mundialet: Paraguai (grup B), Bolívia (C), Veneçuela (C, i per retirada de Catalunya) i Colòmbia (D). El dissabte es van repetir els resultats en els dos enfrotament, ja que tant en el Xile contra Colòmbia i Senegal davant el Marroc el marcador van ser de 0 a 1, a favor dels colombians i els marroquins, respectivament. El diumenge s'havien de disputar dos partits més però la retirada de Catalunya va fer que el duel contra Bolívia s'anul·lés. L'altre enfrontament, entre Bèlgica i Paraguai, va acabar amb un marcador igualat de 3 a 3. El dissabte vinent es jugarà el Xile-Equador i descansarà Veneçuela, i diumenge, Bèlgica-Espanya (18 h) i Argentina-Senegal ( 20 h), partits amb els quals es completarà la fase prèvia.