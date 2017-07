Roca: «una bona notícia per al bàsquet espanyol»

El president de l'ACB, Francisco Roca, va poder respirar tranquil ahir en veure que els clubs de la lliga aprovaven el nou sistema d'ascensos a la competició i que, després de setmanes de negociacions, el futur de la lliga començava a definir-se. Roca va considerar que les noves condicions d'ascens són «una bona notícia per al bàsquet espanyol».



«Els clubs han fet un gran esforç en la negociació, rebaixant notablement les condicions d'accés perquè es puguin produir els ascensos i assolir un model consensuat entre totes les parts», va explicar Roca, que va destacar també «la voluntat negociadora de la federació i el CSD per arribar a un acord òptim».



Roca va destacar que amb l'acord «es redueixen i flexibilitzen les condicions d'ascens amb un resultat que hem acreditat que és assumible per a tots els clubs: els equips que aspiren a entrar a l'ACB aquesta temporada hauran d'abonar únicament 400.000 euros d'entrada com a 'valor de participació ', i un total d'1,6 milions al llarg de quatre temporades». És a dir, «una quantitat notablement inferior als gairebé 4,7 milions» que sumaven la quota d'entrada i el fons de regulació d'ascensos i descensos que hi havia fins i ara i que van merèixer una sanció per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Això sí, l'ACB «preserva uns requisits econòmics raonables, circumstància que preveu la llei de l'esport», destacava Roca.

Pendents del nombre d'equips



Respecte al model de lliga dels propers anys, Roca va explicar que el model negociat amb la FEB i el CSD «no gaudeix del consens intern necessari». Per tant, les negociacions entre les parts continuaran per tal d'arribar a un acord sobre el futur nombre d'equips en competició.