Superioritat insultant de Marcel Kittel al Tour de França

Marcel Kittel (Quick-Step) no té rival a les arribades massives del Tour de França. El velocista alemany ha aconseguit la seva quarta victòria amb una superioritat insultant. Degenkolb (Trek) i Groenewegen (Lotto), segon i tercer, no han pogut fer més que rendir-se davant l'evidència, Kittel és el rei de l'esprint del Tour.



La desena etapa del Tour entre Périgueux i Bergerac ha significat la tornada a la calma. Després de la caòtica novena jornada, que va acabar amb la retirada de dos pesos pesats com Richie Porte o Geraint Thomas, i de la primera jornada de descans, una etapa totalment plana ha fet fora els nervis i les cames s'han relaxat.



Yoann Offredo (Wanty) i Elie Gesbert (Fortuneo) han protagonitzat l'escapada del dia. Els dos corredors s'han deixat veure davant les càmeres, però han estat engolits per un pilot que tenia ganes de velocitat després de dues etapes de muntanya.



A l'esprint final, Kittel ha deixat que la resta de velocistes es barallessin per la posició. El gegant alemany, vestit de verd, ha esperat a l'instant perfecte per arrancar amb una potència descomunal i guanyar amb més d'una bicicleta de distància, com demostra el vídeo de la part inferior. La classificació general segueix encapçalada per Chris Froome.