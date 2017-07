Theo Hernández: «Estic content d'estar en el millor equip del món»

El Reial Madrid va presentar ahir a la tarda el defensa francès Theo Hernández en un acte a la llotja d'honor del Santiago Bernabéu. Theo, de 19 anys, ha firmat amb el conjunt blanc per a sis temporades i prové de l'Atlètic de Madrid, si bé l'última temporada va ser cedit a l'Alabès.

Després de signar el seu contracte al costat de Florentino Pérez, de posar amb la seva família amb les dotze Copes d'Europa i amb una samarreta amb el número quinze i el seu nom, va pronunciar les seves primeres paraules com a jugador del Reial Madrid. «Vull agrair al president i a la directiva per donar-me tota la confiança. Moltes gràcies a l'afició per la rebuda que m'han donat. També als jugadors. Estic molt content de ser aquí, en el millor club del món. He vingut per aprendre del millor club i dels millors jugadors del món. Hala Madrid» va assegurar abans de baixar a la gespa per posar amb la seva nova samarreta.

Theo Hernández ja viatjarà avui a Los Angeles amb la resta de la plantilla blanca, que ahir va passar la revisió mèdica després de les vacances. Per la seva banda, el màxim mandatari de l'entitat madridista, Florentino Pérez, va voler ressaltar que el lateral volia vestir la samarreta blanca «per sobre de tot».