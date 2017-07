Valverde es posa a treballar avui a la Ciutat Esportiva

Ernesto Valverde inaugurarà en la jornada d'avui la seva etapa com a entrenador del Futbol Club Barcelona. Després de fer vacances, el nou tècnic blaugrana anirà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per fer una primera presa de contacte amb el seu nou despatx i trobar-se amb els membres del seu equip tècnic.

La gran part de la plantilla del primer equip no s'incorpora fins demà. En principi, Valverde, a banda d'encarar les primeres sessions d'entrenament de la pretemporada, té a sobre la taula parlar amb Robert Fernández sobre els moviments que s'han de fer per configurar la plantilla per al seu primer any que dirigirà la banqueta del Barça, ja sigui en matèria de nous fitxatges, la sortida de jugadors o bé el destí dels quatre cedits que tornen a la disciplina blaugrana: Douglas, Vermaelen, Munir i Sergi Samper.



Paulinho, més complicat

El possible fitxatge del migcampista brasiler Paulinho pel FC Barcelona es complica. Després que el seu equip rebutgés una primera oferta de 20 milions d'euros del club blaugrana, ahir el president i propietari del Guangzhou Evergrande, Xu Jiayin, va assegurar que no deixaran marxar el futbolista a mitja temporada, tot i que va deixar la porta oberta a una sortida en el mercat d'hivern a partir del gener del 2018.

El màxim mandatari del conjunt xinès va explicar que «aquesta és una oportunitat única a la vida de Paulinho i ho entenem, però no el deixarem anar a meitat de temporada. Hem de considerar no només els comptes financers de l'entitat, sinó també la situació específica de la nostra temporada. El club acaba d'arribar a meitat de camí de la temporada, està fora de tota qüestió que deixem marxar a un jugador clau». Jiayin va insistir que «entenc els sentiments de Paulinho, però espero que ell també entengui la postura del club».