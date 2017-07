Els Benet Games 2017 se celebraran el 7 i 8 d'octubre

Els Benet Games del 2017 es mouen de data. La que serà la quarta edició d'aquesta cita d'esport i lleure es durà terme al Bosquet de Sant Fruitós de Bages i al Monestir de Sant Benet els dies 7 i 8 d'octubre. Tot i que inicialment s'havia marcat el primer diumenge d'octubre com en edicions anteriors, la celebració del festival s'endarrereix, segons explica l'organització, perquè per a l'1 d'octubre hi ha previst el referèndum sobre la independència de Catalunya. Davant d'aquesta possibilitat i tenint en compte que aquest fet disminuiria el seguiment de l'esdeveniment i comportaria dificultats en la gestió de la seguretat s'ha optat per un canvi de data.

Per quart any consecutiu, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitza un festival que es consolida a l'agenda de propostes lúdiques de primer nivell de la Catalunya Central. Esport, natura i música. Aquests són els elements que defineixen els Benet Games, que enguany tornaran a comptar amb més de 40 activitats a l'aire lliure i proves esportives populars i de competició. Entre les propostes s'hi podran trobar tallers infantils, rocòdroms amb tirolina, bateig de submarinisme, pushbike, pumptrack, passejades amb ponis i cavalls, entrenament crossfit o inflables, entre d'altres. Pel que fa a les proves esportives el festival acollirà una competició de Bike Trial, les 3 hores de resistència en BTT, un Open Infantil de BTT, una caminada i pedalada popular o la cursa Four Factors Race. Els assistents també podran gaudir de les nombroses exhibicions programades al llarg dels dos dies i d'actuacions musicals amb entrada gratuïta.

El festival estarà obert al públic dissabte de 10h a 20h i diumenge de 10h a 15h. S'espera que milers de persones passin per Sant Fruitós de Bages al llarg del cap de setmana. L'accés serà lliure i algunes de les activitats seran gratuïtes. En el cas de les propostes de pagament el cost serà d'1 Benet, 2 Benets o 4 Benets - un Benet equival a un euro -