El club de Sant Joan ha canviat de grup i serà amb les formacions d'Osona a Tercera Catalana

El Joanenc no tindrà els rivals de sempre al grup 7 de Tercera Catalana. El club bagenc competirà la propera temporada al grup 5 amb les formacions de l'Osona després d'intercanviar-se la plaça amb el Moià, que passarà a jugar amb els clubs del Bages i el Berguedà. El Joanenc, tindrà com a contincrants el Torelló, el Gurb, el Balenyà, el Tona B, el Manlleu B, el Sant Vicenç de Torelló, el Borgonyà, l'Olímpic la Garriga, el Pradenc, el Roda de Ter, el Sant Julià de Vilatorta, el Seva, el Taradell, el Vic B, el Llerona, el Voltregà i el Sant Feliu de Codines. El primer partit de lliga serà el dia 2 de setembre a casa davant el Vic B.

Aquest va ser una petició de canvi que va fer el Moià i que el Joanenc va acceptar. «Serà un any diferent, en una lliga on no ens coneixerem tant com aquí» ha admès Jordi Garcia, del club bagenc.

Ara, el grup 7 queda configurat amb el Calaf, el Can Parellada, el Cardona, el Fruitosenc, el Juan XXIII, el Manresa B, el Marganell, l'Avià B, el Moià, el Navàs, el Puigcerdà, el Sant Pere Nord, el Santpedor, el Súria, el PI Puig, el Viladecavalls i la Pirinaica. La primera jornada del grup comença amb els següents partits, entre el 2 i el 3 de setembre: Calaf-Cardona, PI Puig-Joan XIII, Santpedor-Marganell, Puig-reig-Moià, Navàs-Puigcerdà, Avià-Sant Pere Nord, Manresa B-Súria, Fruitosenc-Viladecavalls i Pirinaica-Can Parellada.

En el grup 8, on hi ha els equips del Baix, el Martorell, l'Abrera, l'Olesa, el Sant Esteve Sesrovires i el San Mauro B anoienc, els seus primers enfrontaments seran: Castelldefels B-Martorell, Sant Esteve Sesrovires-Penya Recreativa Sant Feliu, Pallejà-San Mauro B, Olesa-Viladecans B i Vallirana-Abrera. En el grup 12, els clubs anoiencs comencen amb aquests partits: Sant Pere Molanta-Ribes, Mediona-Olivella, Anoia-Moja, San Mauro-Pobla Claramunt, la Múnia-Joventut Ribetana, Martinenca-Hortonenc, Òdena-Cubelles, Piera-Sitges i Montserrat Igualada-Riudebitlles.