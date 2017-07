El iot de Cristiano Ronaldo, abordat per la policia

Les sospites que els papers del iot llogat per Cristiano Ronaldo a Eivissa no estiguessin en regla ha propiciat que Duanes inspeccionés per sorpresa l'embarcació del jugador lusità.

Tres agents armats han pujat al vaixell on l'astre del futbol passa les seves vacances a l'illa amb la seva parella, Georgina Rodríguez, i la seva família.

Tota la intervenció policial ha sigut gravada per una càmera del canal Discovery Max, que no ha arribat a pujar al vaixell, i que es trobava en aquells moments realitzant un reportatge sobre el braç armat de l'Agència Tributària.

Segons relata Hola!, el portuguès tornava al seu iot després de dinar amb la seva família a Formentera quan una patrulla d'agents l'ha abordat des del vaixell de l'Agència Tributària de Duanes per realitzar una inspecció de l'embarcació, que ha durat una hora i mitja i en la qual tot semblava estar en regla.