James deixa el Madrid i se'n va cedit al Bayern de Munic

En un breu comunicat, el Reial Madrid va fer oficial la marxa de James Rodríguez cap al Bayern de Munic. El colombià se'n va cedit al club alemany, que dirigeix l'extècnic blanc Carlo Ancelotti, per a dues temporades. L'equip bavarès es reserva el dret de comprar James un cop hagi acabat el període de cessió.

El Bayern pagarà cinc milions per cada temporada de cessió i l'opció de compra és de 35,2 milions (a més, es farà càrrec del salari del jugador, prop de vuit milions bruts). Si executa aquesta clàusula el 2019, el Madrid acabarà ingressant 45,2 milions per la sortida del colombià, que li va costar 80 milions el 2014.

Jorge Mendes, l'agent de James, va intensificar les seves negociacions amb el club alemany en les darreres hores per tal de segellar la sortida del colombià i evitar que hagués de viatjar ahir als Estats Units per començar la pretemporada amb el Reial Madrid. En canvi, James volarà diumenge cap a la Xina per iniciar la gira de preparació amb els alemanys.