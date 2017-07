El Joanenc tindrà agrupats en un mateix torneig els cinc equips de Segona Catalana

Als equips els servirà de preparació per a la nova temporada, però la primera edició del Trofeu Cor de Catalunya també donarà relleu al futbol d'aquestes comarques. Aquesta és una iniciativa del Joanenc, club que milita a Tercera Catalana, per al proper mes d'agost, concretament del 14 al 20, al municipal de Sant Joan de Vilatorrada. El Joanenc ha reunit en un mateix torneig els cinc equips del Bages, Berguedà i Solsonès que juguen a Segona Catalana: és a dir, el Berga, el Sallent, el Gironella i l'Avià del grup 4, i el Solsona del grup 5. Aquestes cinc formacions, juntament a l'equip amfitrió, el Joanenc, quedaran dividides en dos grups de tres equips. En un d'ells hi haurà el propi Joanenc, el Berga i el Gironella; i a l'altre, l'Avià, el Sallent i el Solsona.

En la primera jornada, obrirà el foc el duel entre el Joanenc, dirigit ara per Marc Viladrich en el lloc d'Albert Bonvehí (Calaf), i el Gironella de Jordi Pont 'Ponti'; serà el dia 14 d'agost a les 7 de la tarda. Dues hores després jugaran el Solsona (entrenat per Miquel Garcia, en substitució de Candi Viladrich) i el renovat Avià de Xavi Posas. El dia 15, a les 8 de la tarda, s'encararan el Joanenc i el Berga de Joan Prat; el dia 16, el Solsona s'enfrontarà al Sallent de Jordi Capellas, també a les 8; a la mateixa hora, el dia 17, Berga-Gironella, i el dia 18, Avià-Sallent.

Els primers classificats de cadascun dels dos grups s'enfrontaran el diumenge dia 20, a les 7 de la tarda, en la gran final.

Amb aquest Trofeu Cor de Catalunya, els aficionats del futbol amateur de casa nostra podran veure, en una setmana intensa, les novetats que presenten els equips més representatius de casa nostra (exceptuant el Manresa, de Primera Catalana) de cara a la nova temporada. Aquesta organització del Joanenc recorda en certa forma les primeres edicions del Trofeu Ciutat de Manresa que organitza el Gimnàstic en les quals hi participaven la majoria de clubs de la regió central. Actualment, el Trofeu Ciutat de Manresa té el format d'un partit únic i un preliminar en una única jornada.

Dels equips participants en el Trofeu Cor de Catalunya, el que presentarà més canvis serà l'Avià. Després del seu descens de categoria ha hagut de renovar, i molt, la seva plantilla per fer front amb garanties la Segona Catalana. El Sallent, el Berga i el Gironella han mantingut els seus entrenadors i, tot i que han fet alguns retocs a l'equip, mantenen el gruix de jugadors de la campanyapassada. A Solsona, Miquel Garcia dirigirà una formació que intentarà estar a la part alta de la Segona Catalana lleidatana, havent renovat força futbolistes, tot i que també amb incorporacions prou cridaneres. I en el cas dels amfitrions, el Joanenc, a Tercera Catalana, provaran sort en el grup 5 després de la decepció per no haver pogut pujar a Segona Catalana en perdre la promoció davant l'Argentona. Al capdavant del nou projecte hi serà Marc Viladrich després del seu pas pel cadet del Mercantil.