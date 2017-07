Kittel suma la cinquena i Bodnar desafia la «no agressió» al pilot

Maciej Bodnar (Bora) ha intentat sorprendre als velocistes amb una escapada llunyana, però ha estat caçat cruelment a menys de 500 metres de la línia d'arribada. A partir d'aquell moment, no hi ha hagut sorpresa. El dominador absolut dels esprints del Tour, Marcel Kittel (Quick Step), ha fet la feina i ha signat la seva cinquena victòria.



La rellevància de l'atreviment de Bodnar arriba després de que el periodista Carlos Arribas, a les pàgines de El País, expliqués que a l'etapa d'ahir es va descobrir un pacte de «no agressió» al pilot. Segons el relat d'Arribas -no es va veure per televisió- els grans conjunts volen que les escapades en les etapes planes del Tour siguin poc nombroses i amb ciclistes poc importants, per cert, una constant en aquest Tour.



Kung (BMC), un bon ciclista, va intentar escapar-se i va ser esbroncat. «Em van explicar que si jo m'escapava, els tocaria treballar més per acabar amb la fuga, o fins i tot que no podrien, i que això no era bo per a ningú. I jo em vaig sentir afalagat. M'ho vaig prendre com un compliment», va declarar. Per aquest motiu, va desistir i es va quedar al grup.



Amb pocs atacs de ciclistes de menor nom i potencial, els grans equips s'eviten tot el desgast en la persecució. Després d'aquesta revelació preocupant per l'espectacle i la competició ciclista, Bodnar ho ha intentat en l'etapa d'avui amb totes les seves forces i s'ha quedat a pocs centímetres de l'objectiu, demostrant que ser valent i tenir premi no és impossible.





L'onzena etapa del Tour, entre Eymet i Pau, a més de Bodnar i Kittel, ha tingut les caigudes com a element destacat. Jakob Fuglsang (Astana) i Romain Bardet (Ag2r), dos homes de la general, també han patit caigudes. Per sort, cap d'ells ha tingut que abandonar.