L'Atlètic tanca el fitxatge de Vitolo i el cedeix al Las Palmas fins a gener

L'Atlètic de Madrid ha confirmat aquest dimecres el fitxatge per a les pròximes cinc temporades, fins al 30 de juny de 2022, del davanter Víctor Machín, 'Vitolo', i la seva posterior cessió a la Unió Esportiva Las Palmas fins al 31 de desembre d'aquest any, per la prohibició que té de la FIFA de poder inscriure jugadors.

D'aquesta manera, és finalment el conjunt matalasser el que es fa amb els serveis de l'internacional, després d'un inesperat gir dels esdeveniments en els últims tres dies, quan el canari va passar d'estar a prop de jugar a les ordres de Diego Pablo Simeone a fer-ho amb Eduardo Berizzo al Sevilla.

José Castro, president sevillista, va anunciar aquest dilluns passat que Vitolo renovava, gairebé contra tot pronòstic, per dues temporades més amb el club sevillà, fins al 2022, el que semblava posar fi al desig de l'Atlètic de fitxar i cedir-lo a Las Palmas fins que pogués comptar amb ell a partir de l'1 de gener de 2018, sent un reforç sobretot de cara a la Lliga de Campions.

"Vitolo vestirà la temporada que ve la samarreta blanc-i-vermella del Sevilla. Si Vitolo és jugador del Sevilla és perquè el Sevilla li vol i perquè per Vitolo la primera opció és el Sevilla", va afirmar José Castro davant els mitjans.

No obstant això, hores després, el panorama es va començar a enfosquir per al club andalús davant d'una nova oferta blanc-i-vermella, i el propi dirigent sevillista només podia assegurar que posseïen "un acord per escrit" amb el futbolista, però sense la signatura d'aquest pel nou contracte.

Finalment, el jugador s'ha presentat a la seu de la Lliga, on també hi eren representants de Las Palmas, per dipositar els diners de la seva clàusula, més de 37 milions d'euros, i rescindir el seu contracte amb el Sevilla.

"L'Atlètic de Madrid ha arribat a un acord amb Vitolo per als pròxims cinc anys, després que el futbolista rescindís el seu contracte amb el Sevilla. Com a conseqüència de la sanció FIFA que impedeix que el club pugui inscriure futbolistes durant l'actual mercat d'estiu, el jugador disputarà la primera meitat de la temporada a la UD Las Palmas i se sumarà a la disciplina blanc-i-vermella a partir de l'1 de gener de 2018. "L'internacional espanyol ha signat la vinculació amb el club fins al 30 de juny de 2022 ", ha afirmat l'equip madrileny.

El conjunt matalasser ha destacat del davanter, de 27 anys, que és "un futbolista de contrastada experiència i qualitat" i que "s'ha convertit en un dels jugadors més desequilibrants de LaLiga en les últimes temporades".

"El migcampista aportarà qualitat i velocitat al nostre centre del camp. Habituat a partir des de la banda, l'internacional espanyol sumarà desbordament i verticalitat al nostre atac. A les seves característiques com a assistent i la facilitat que té per arribar a l'àrea contrària, es suma una capacitat de treball molt valuosa per a l'equilibri del equip ", va sentenciar l'Atlètic.

Per la seva banda, Las Palmas també va anunciar la cessió de Vitolo, tal com estava previst des de la setmana passada si era l'equip de Diego Pablo Simeone el que es feia amb el seu fitxatge. Ara, el canari torna a la disciplina d'un equip on va estar de 2010 a 2013 abans de fitxar pel Sevilla, amb el qual ha conquistat tres Europa League (2014, 2015 i 2016).