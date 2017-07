Adrien Moerman arriba a un Barça que veu com el Baskonia li iguala l'oferta per Hanga

El Barça Lassa de bàsquet va anunciar el segon fitxatge per a la pròxima temporada, després del base Thomas Heurtel. Es tracta de l'ala pivot francès Adrien Moerman, que arriba al club blaugrana procedent del Darüssafaka turc per una temporada. Moerman, de 28 anys i 2,01 metres, té experiència a la lliga ACB, on va tenir un breu pas pel Bilbao Basket la temporada 2012-13. Moerman va jugar l'Eurolliga la temporada passada i va fer uns registres de 8,1 punts, 5,1 rebots i 0,9 recuperacions de mitjana per partit.

D'altra banda, el Baskonia va igualar l'oferta de tres temporades que el FC Barcelona Lassa havia presentat per l'ala hongarès Adam Hanga i exercirà per tant el dret de tempteig sobre el seu jugador. Ara el club basc té cinc dies naturals per formalitzar el contracte de Hanga, que no està obligat a signar-lo si prefereix acceptar l'oferta d'un club que no pertanyi a la lliga Endesa, on només podria jugar al Baskonia o al Barça. Pel que fa al base Shane Larkin, el Barça li va presentar una oferta per a les properes dues temporades, però l'entitat basca encara no ha comunicat res, i té fins demà a la mitjanit per igualar l'oferta.