Uns agents d'Hisenda assalten el iot de Cristiano Ronaldo a Formentera

Cristiano Ronaldo està vivint unes vacances atrafegades que van tenir ahir el seu punt àlgid amb la inspecció de la policia duanera del seu iot AYa London, que navegava per les costes de Formentera.

Segons va desvetllar la revista Hola! en una exclusiva mundial, tres agents armats van abordar el jugador portuguès quan tornava al seu vaixell després de menjar amb la seva família en un restaurant de Formentera. Els policies van arribar armats en llanxa des d'un vaixell enorme de l'Agència Tributària Duanera per tal de realitzar una inspecció al iot que estava llogat per Cristiano Ronaldo. El portuguès es trobava amb els seus bessons Eva i Mateo, la seva nòvia Georgina Rodríguez i la resta d'amics i familiars, que no es creien el que estava passant. Ronaldo va mantenir la calma i en cap moment es va aixecar per parlar amb els agents i interessar-se pel que estava passant. Ell estava amb Rodríguez i la seva mare, Dolores Aveiro, amb qui va parlar a l'interior del iot.

Segons la revista, la policia va entrar al iot i ràpidament van procedir a cubrir amb un tendal l'interior del vaixell en el que descansava la família i evitar que es pogués veure el que estava passant a l'embarcació, ja que una càmara de la Duanera gravava tot el que succeïa durant l'inspecció. Un familiar de Ronaldo va ser qui es va encarregar de totes les gestions i d'ensenyar tota la documentació que els va ser requerida.

Després d'una hora i mitja de registre, la persona encarregada d'entregar la documentació es va acomiadar dels agents, que van respondre amb un somriure. Segons fonts de la mateixa Agència Tributària, l'acció formava part d'un control d'embarcacions rutinari i no afecta en cap cas els usuaris de les mateixes. Aquests controls són molt habituals a les Illes Balears, i es relacionen amb l'impost de matriculacions de les empreses.