Fitxar és més difícil quan ja no ets ACB

Quan encara no és oficial que el Gipuzkoa i el Burgos han complert els requisits necessaris per ascendir a la lliga Endesa, l'ICL Manresa ja treballa en clau de lliga LEB Or. Dilluns a la nit va emetre un comunicat demanant suport i empenta a tota la seva afició, a l'hora d'assumir el repte de tornar a l'elit, esportivament parlant, el més aviat possible. I per fer-ho, fa falta recomposar un equip que no s'assemblarà en gairebé res al de la temporada passada. Els problemes arriben a l'hora de trobar bons jugadors de referència, ja que no és tan fàcil quan ja no ets a l'ACB.

Un dels exemples el trobem en l'escorta Garrett Nevels, que la temporada passada va fer un gran any a l'Actel Força Lleida. Ahir, el diari L'Esportiu publicava que aquest és un dels objectius de la direcció esportiva bagenca, liderada per Román Montañez, de cara al proper exercici. Fonts del club no han desmentit aquest interès, però serà complicat convèncer-lo, primer per no renovar pel Lleida i després, i sobretot, per no buscar un altre equip de categoria superior.



Mirar més amunt

Nevels és un escorta d'1,87 metres i 24 anys que va acabar la temporada regular passada amb unes mitjanes de 16,4 punts i 16,5 de valoració total a la lliga LEB Or. Va ser la referència ofensiva dels lleidatans. Aquests el van contractar de l'Albacete, de la lliga EBA, amb la qual cosa jugar la segona categoria del bàsquet estatal representava un salt per a ell. Ara en vol fer un altre.

Així, un cop acabada la temporada es va comprometre amb els rectors de l'Actel Força Lleida a tornar-hi en el cas que no trobés cap oferta econòmicament superior dins de la mateixa categoria o que li suposés un gran salt econòmic. En el cas del Manresa, no es donaria cap dels dos casos. Sí que estaria obert, en canvi, a acceptar una oferta d'algun equip de l'ACB i un dels dos que ascendirà aquesta setmana, el Burgos, sembla que hi pot estar interessat. Nevels també podria tenir ofertes d'Itàlia.

En aquest moment és quan l'ICL comença a notar la pèrdua d'estatus, ja que és més complicat atraure jugadors de qualitat al nou projecte. Aquest ha començat amb una base de nois de casa coneguda (Sakho, Jou, Khalaf), a la qual s'han unit contractacions que es foguejaran al vinculat de LEB Plata, el CB Martorell (Dani Garcia i Nil Brià), però ara falta configurar la columna vertebral de la formació que probablement dirigirà Aleix Duran.

Amb l'interès per a Nevels, però, sí que es veu que la direcció esportiva apunta a elements que tinguin experiència a la lliga LEB i que ja hi estiguin adaptats, més que per apostes sense experiència a l'estat. En els propers dies, un cop es confirmi el descens esportiu, hi pot haver novetats, una de les quals serà l'arribada de l'ala Miquel Salvó, que ha jugat cedit a l'Oviedo, de LEB Or.