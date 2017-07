Kittel es manté imbatible en els esprints i s'endú el seu cinquè triomf d'etapa al Tour

El velocista alemany Marcel Kittel (Quick Step) va seguir mostrant-se intractable en aquesta edició del Tour, i ahir es va endur el seu cinquè triomf d'etapa després de 203,5 quilòmetres de recorregut entre Eymet i Pau.

Kittel es va imposar davant l'holandès Dylan Groenewegen (Lotto Jumbo) i el noruec Edvald Boasson Hagen, que van ser segon i tercer, respectivament. Un dia més, el britànic Chris Froome manté el mallot groc al capdavant de la classificació general.

El polonès Maciej Bodnar, l'últim supervivent dels tres integrants de l'escapada del dia, va aguantar el pols contra el gran grup i va donar emoció al tram final de l'etapa, però no ha pogut evitar ser neutralitzat a poc menys de 300 metres per a la línia d'arribada. Un altre dia més, les caigudes van estar a l'ordre del dia: Alberto Contador (Trek), Jakob Fuglsang (Astana) i Romain Bardet (AG2R) van anar per terra, però per sort tots seguiran en cursa.

La jornada d'ahir va ser de transició abans de la primera etapa als Pirineus d'avui, de 214,5 km entre Pau i Peyragudes, en la qual pot haver-hi moviment entre els grans favorits de la ronda.