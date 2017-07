El Manlleu serà el convidat a la Copa Queralt del Berga

La Copa Queralt, que complirà la tercera edició, tindrà enguany el Manlleu com equip convidat. El diumenge 27 d'agost, el Berga, com a equip amfitrió, rebrà els manlleuencs al camp municipal a partir de les 6 de la tarda. S'ha de recordar que l'estiu passat el club de la capital del Berguedà va recuperar la Copa Queralt cent anys després de la primetra edició, el 1916.

La intenció del Berga era jugar cada any amb un equip de la comarca, però el repte no ha quallat. Així, el Manlleu, equip de Primera Catalana, serà el rival del Berga. L'agost passat l'equip que va jugar la competició va ser l'Avià, que va caure per 2 a 0.

La Copa Queralt forma part de la pretemporada d'un Berga que tornarà a jugar a Segona Catalana. Els de Joan Prat tenen previst iniciar els entrenaments el dia 7 d'agost. El primera amistós de preparació del Berga es jugarà al camp del Solsona, el dijous 10 d'agost. Els dies 15 i 17, els berguedans tenen partits del Trofeu Cor de Catalunya a Sant Joan de Vilatorrada, contra el Joanenc i el Gironella, respecivament. El dissabte dia 19, visita al Cambrils, i l'endemà, diumenge, la final de Sant Joan, si s'escau.

El dilluns 21, primer enfrontament com a local davant el Sant Quirze de Besora i el dimecres 23, partit al Congost contra el Manresa. El diumenge 27, l'esmentat duel amb el Manlleu, amb el qual es tancarà la pretemporada. El dia 3 de setembre, inici de la lliga, a casa, contra el Sabadell Nord.