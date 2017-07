arxiu particular

Mas i Fernández són vuitens al Ral·li d'Osona

Els berguedans Lluís Mas i Manel Fernánez, pilotant el BMW M3E30, es van classificar vuitens a la categoria C4-12 del Ral·li d'Osona. La prova es va caracteritzar per un format més d'un ral·li estatal que català, i encara més complicat per les condicions climatològiques. Van competir, a la seva categoria, davant pilots com Dani Solà, excampió del món junior, o l'internacional Francesc Gutiérrez.