Muguruza atropella Rybarikova i jugarà la final de Wimbledon

L'espanyola Garbiñe Muguruza ha mantingut el nivell de joc que ha exhibit des que va trepitjar l'All England Club aquest any per vèncer l'eslovaca Magdalena Rybarikova per 6-1 i 6-1 en 64 minuts i arribar per segona vegada en la seva carrera a la final de Wimbledon.

A la seva tercera final d'un Grand Slam (va ser subcampiona a Wimbledon 2015 i guanyadora a Roland Garros 2016), Garbiñe s'enfrontarà amb la guanyadora del partit entre la nord-americana Venus Williams i la britànica Johana Konta.

Amb la victòria d'aquest dijous, Muguruza es col·locarà vuitena del món dilluns que ve. Si guanya el dissabte serà quarta.

Garbiñe ha saltat a la pista central amb un embenat a la cuixa esquerra però, lluny de mostrar problemes físics, ha completat un partit ple d'agressivitat, demostrant que davant la potència dels seus cops, el tennis subtil de Rybarikova, la primera eslovaca en arribar a les semifinals de Wimbledon, poc dany podia fer.

Dos grans urpades de l'espanyola, que ha guanyat cinc jocs consecutius en cada una d'elles, han marcat aquesta semifinal, en tan sols una mica més d'una hora de partit.

Muguruza ha sortit convençuda des del principi que el partit anava a ser seu, tot i que 'Magda l'havia vençut a Birmingham fa dos anys, en el seu únic enfrontament sobre herba.

L'eslovaca ha estat massa dubitativa i ha encertat en poques ocasions amb el seu joc d'atac, sense saber què fer per aturar el vendaval de cops que li arribava des de davant.

Ni les seves 'matadores' deixades, ni el revés tallat que ha fet estralls aquest any, han pogut frenar a Garbiñe. L'espanyola ha jugat com les grans campiones de Wimbledon. Ha triat bé els tirs, ha pujat a la xarxa quan ha tingut la ocasió (19 punts guanyats de 25), i ha conservat el seu servei durant tot el partit, anul·lant una oportunitat de trencament en el primer set i salvant el segon sense màcula.

La clau era posar terra pel mig immediatament i Garbiñe ho ha aconseguit immediatament. Als 21 minuts, quan ja manava clarament per 4-0 en el primer parcial, Rybarikova ha tingut la seva única ocasió per robar la sacada de Garbiñe, que no només l'ha anul·lat, sinó que a més ha tancat el joc amb un dels seus tres "aces" del partit.

L'eslovaca ha necessitat 26 minuts per guanyar l'únic joc de servei que ha aconseguit en aquest parcial (5-1). Després, Muguruza ha tornat a l'atac, restant als peus, movent a "Magda" amb encert, desesperant-la a la xarxa, sense baixar la guàrdia, en un atac constant i amb poques fissures.

La cara de Conchita Martínez a la llotja ho deia tot. Tranquil·la i més relaxada que en altres trobades, l'aragonesa, única espanyola que de moment ha guanyat aquest torneig (1994), gaudia de l'espectacle de la seva pupil·la.

El segon set ha anat pel mateix camí. Garbiñe s'ha col·locat de nou amb 4-0 i s'ha limitat a tornar pilotes, inquietant la seva rival que, desdibuixada, descontrolada i sense esperances, ha lliurat el partit a la segona oportunitat que ha tingut.