Murray és vençut, Djokovic es retira i Muguruza busca avui ser a la final

Jornada plena d'emocions en el quadre masculí de Wimbledon, la d'ahir. El número 1 del món i vigent campió, Andy Murray, va ser sorprenentment derrotat pel nord-americà Sam Querrey, que l'any anterior ja havia vençut Djokovic. El britànic va caure en cinc sets, els dos darrers per un doble 6-1, i va obrir la porta perquè el serbi fos número 1 del món si s'enduia el torneig, però va haver-se de retirar per una lesió davant Tomas Berdych. Querrey jugarà una semifinal davant de Marin Cilic, el qual ahir va vèncer també en cinc sets Gilles Müller, el botxí de Rafa Nadal. Berdych, per la seva banda, jugarà contra un Roger Federer qui ahir va guanyar Milos Raonic en tres sets i ara és el principal favorit. Avui, semifinals femenines. Garbiñe Muguruza s'enfrontarà a Magdalena Rybarikova i Johanna Konta a Venus Williams.