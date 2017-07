Vint equips de totes les categories prenen part en el tretzè 3x3 de Sallent

Uns 80 jugadors i jugadores repartits en vint equips van participar en la 13a edició del 3x3 de bàsquet de Sallent al pavelló municipal.

En categoria sènior, a la final, Comecabras va superar Barrenox per un ajustat 18 a 16; a semifinals, Comecabras va superar Minabo de Kiev per 16 a 4 i Barrenox a Los Yumas per 18 a 16. En veterans, Colesterol 0,0 es va imposar als Abus per 11 a 9. En categoria premini va quedar campió els War riors i subcampions, els Minions. En infantil-cadet masculí, el primer classificat va ser el Bàsquet's Blood, seguit del Hot Dogs. I en infantil-cadet, primera plaça per al Dream Team, seguit del Maju.

L'organització anava a càrrec de l'AE Sallent i l'Ajuntament. L'entrena de premis va anar a càrrec de Marc Bransuela, president de l'AE Sallent, i Joan Martí, tècnic d'esports de l'Ajuntament