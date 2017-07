El Barça fa oficial la contractació de Semedo, lateral dret del Benfica

El lateral internacional portuguès Nélson Semedo serà el lateral dret del FC Barcelona la propera temporada. El club blaugrana va confirmar ahir l'operació i el jugador passarà reconeixement mèdic avui mateix. Podria ser presentat dimecres vinent. Segons sembla, tot i que les xifres no es van fer públiques, el traspàs es tancarà per una quantitat de 30 milions d'euros, que podria créixer a 35 en funció d'algunes variables i del nombre de partits i títols aconseguits.

Semedo es va situar a la primera posició dels laterals desitjats pel Barça un cop es va arribar a la conclusió que Héctor Bellerín, el candidat número 1, no sortira de l'Arsenal per la intransigència del seu entrenador, Arsène Wenger. L'altre candidat era el jugador del Mònaco Sidibé, però finalment ha costat menys arribar a un acord amb Semedo qui, com Cristiano Ronaldo, té com a agent el famosíssim Jorge Mendes, de l'empresa Gestifute.



Potent i ofensiu

El lateral portuguès, de 23 anys i 1,80 metres, destaca per la seva capacitat ofensiva. La seva potència li permet desdoblar-se en posicions ofensives i intentar donar passades definitives. També té tendència a regatejar, tot i que la seva principal qualitat en el joc d'atac és trencar defenses a l'espai i en velocitat. Caldrà veure com s'adapta al joc d'Ernesto Valverde i també les seves prestacions a l'hora de treure la pilot jugada des de darrere.



Entre el Japó i Barcelona

Un cop confirmat el fitxatge de Semedo, el Barça continua cobrint els primers dies de la pretemporada. Avui s'incorporen tot un seguit d'internacionals, bàsicament els espanyols que van disputar partits amb la selecció durant el mes de juny. Faran les preceptives revisions mèdiques i després hi haurà un entrenament a porta tancada.

Una part d'aquesta expedició, la formada per Gerard Piqué, Neymar, Leo Messi i Arda Turan, era ahir al Japó per tal de presentar l'acord amb la firma japonesa Rakuten, que a partir d'aquesta temporada serà l'espònsor principal de la samarreta blaugrana. Els acompanyava el directiu Manel Arroyo. La seva presència no va passar desapercebuda al país del sol ixent, però endarrerirà la seva tornada als entrenaments.