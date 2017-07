Castellgalí viurà una tarda de motor amb la tercera edició del Superenduro

El Moto Club Can Taulé, juntament amb Totmoto Bages Sud, organitzarà demà el tercer Superenduro de Castellgalí, setè memorial Felipe Higuera i Jaume Ribalta. Un any més, el poble de Castellgalí, amb una llarga tradició en el món de l'enduro, tornarà a fer gaudir d'una tarda plena d'espectacles i emocions.

El campionat estarà dividit en tres categories, elit, júnior i open. Constarà de diferents eliminatòries, on tots els finalistes tindran premis, com ara pernils, diners i trofeus. El guanyador obtindrà un joc de pneumàtics Metzeler. Just abans dels entrenaments, a les set de la tarda, es duran a terme les verificacions administratives on cada moto serà revisada. Quan això hagi acabat, els corredors, tindran una hora, fins a les vuit, per entrenar. Un cop finalitzat començaran les eliminatòries, que acabaran a les deu de la nit. Tots els que arribin a la final de les diferents categories rebran premi. Les finals començaran just després de les eliminatòries, de les deu a les onze, hora que s'entregaran tots els premis.

El recorregut de Superenduro de Castellgalí tindrà una zona de troncs, un pedregar de pedra petita, una part de pneumàtics, una torre de contenidors i una zona de dubbies.

Les inscripcions es podien fer durant tot el dia d'ahir omplint el formulari que hi havia a la pàgina web, www.motoclubsct.cat. El preu era de 40 euros i el pagament es farà demà, dissabte.