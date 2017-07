Muguruza jugarà la segona final contra una Williams

La tennista bascoveneçolana Garbiñe Muguruza disputarà demà la seva segona final de Wimbledon. En la de fa dos anys va plantar cara la número 1 del món, la nord-americana Serena Williams, a qui venceria la temporada següent per guanyar a Roland Garros. En aquesta oportunitat la seva adversària serà l'altra Williams, una renascuda Venus, que provarà d'endur-se el seu sisè plat de campiona, amb ja 37 anys.

Ahir, Muguruza va confirmar el seu bon moment de forma, demostrat en un torneig complicat en què va arribar de vèncer la número 1 del món, l'alemanya Angelique Kerber, en vuitens de final. En les semifinals no va tenir pietat de la desconeguda eslovaca Magdalena Rybarikova, a qui va vèncer per un doble 6-1.

La seva rival era força perillosa, ja que en una ronda precedent havia eliminat qui serà la nova número 1 del món, Karolina Pliskova, i Muguruza va sortir a la pista amb una protecció a una cuixa, però no va donar cap possibilitat a la seva rival. Aquesta va intentar explotar un revés tallat que ha donat molts maldecaps a les seves rivals durant el torneig, però no hi havia res a fer. Muguruza es va mostrar sòlida i va vèncer clarament. Després del triomf, la guanyadora va explicar el seu canvi en positiu a Wimbledon en el fet que «el meu tennis està bé, físicament també i això fa que, llavors, a la pista pugui tenir una gran actuació».



Més forta

Sobre les seves possibilitats a la final, la va comparar amb la del 2015 i va admetre que aleshores «estava nerviosa i jugava contra una de les millors de la història. Ara em sento més forta com a jugadora, amb més solvència i amb confiança per haver fet bons resultats aquí».

Aquest cop, la seva rival serà Venus Williams, que va guanyar el torneig per darrer cop fa nou anys. Ahir va sorprendre la britànica Johanna Konta, la gran favorita del públic londinenc, i la va derrotar per 6-4 i 6-2. Serà el quart enfrontament entre les dues jugadores, amb tres triomfs de la nord-americana, tot i que el darrer va ser el 2015. En l'últim partit, a Roma, en terra batuda, Muguruza va guanyar en tres sets. Mai no s'han enfrontat en herba. L'espanyola serà la vuitena del món si perd el partit i la quarta si el guanya.

Avui, el torneig viurà unes sorprenents semifinals masculines. A les dues, Sam Querrey jugarà davant del croat Marin Cilic i, tot seguit, Roger Federer s'enfrontarà a Tomas Berdych.