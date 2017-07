Ton Perarnau rep un homenatge de La Salle

Ton Perarnau, lligat a La Salle de bàsquet des del 1950, va rebre un homenatge organitzat per una colla d'amics, exjugadors de l'entitat i de l'equip sènior actual. Aquest va tenir lloc a un restaurant proper a Manresa amb més de vuitanta persones homenatjant-lo. Tot seguit, per part dels companys d'organització, Ton Perarnau va rebre l'obsequi d'un gran quadre-mural amb cinc fotos de diferents èpoques de la seva vida esportiva. Per finalitzar, Perarnau va reconeixer que havia estat la millor sorpresa de tota la seva vida esportiva.