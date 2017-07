Vuit pobles del Berguedà compartiran tècnic d'esports

Un total de vuit municipis del Baix Berguedà –Avià, Capolat, Casserres, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan i Puig-reig– van fer una jornada de treball amb la Diputació de Barcelona en la qual van acordar impulsar un projecte de dinamització esportiva de manera mancomunada.

En el decurs d'aquesta trobada, la Diputació de Barcelona va donar a conèixer l'anàlisi efectuada en el decurs dels darrers mesos sobre la dinamització esportiva dels municipis del Baix Berguedà, un estudi que publica, entre altres elements, la necessitat de dur a terme un seguit d'actuacions i objectius estratègics per aconseguir que els consistoris disposin d'un tècnic d'esports compartit.



Diverses atribucions

El rol d'aquest tècnic d'esports mancomunat seria el de coordinar els esdeveniments esportius, supervisar i activar l'oferta d'activitats físico-esportives i monitoritzar les que tenen lloc dins del municipi, entre altres.

A causa de la bona resposta dels participants, durant els propers mesos es duran a terme tot un seguit de passes per tal que es pugui realitzar el procés de contractació de part del Consell Comarcal del Berguedà d'aquesta figura. S'intentarà que això succeeixi el més aviat possible. El seu pagament aniria cofinançat entre els ajuntaments i la pròpia Diputació de Barcelona.

Des del Consell Comarcal es valora molt positivament aquesta actuació, no només perquè va en la línia d'augmentar els serveis als ajuntaments de la comarca de manera mancomunada i eficient, sinó també perquè suposa un pas més en la línia de voluntat de construir una política comarcal esportiva consensuada i compartida per mitjà d'anar vertebrant tots els actors implicats.

El mateix es mostra convençut que l'esport i l'activitat física són factors importants per avançar cap a un model de turisme sostenible i també per posicionar el Berguedà com a destinació turística nacional i internacional al voltant del turisme actiu i natural. La trobada també va servir per avançar en diverses actuacions en d'altres temàtiques de cara al futur.