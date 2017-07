El Manresa més ambiciós es posa a treballar

Manresa

«Hem de ser realistes i hem de lluitar per estar al grup de dalt. Per això cal fer bé les coses, perquè guanyar una lliga és molt difícil. Hi haurà altres equips també capacitats per aconseguir-ho». Amb aquestes paraules, el nou entrenador del Manresa, Jose Solivelles, obria ahir a la tarda la pretemporada d'un equip reformat i amb aspiracions al grup 1 de Primera Catalana, en el qual tindrà com a rivals més clars la Muntanyesa, la Jonquera, el Júpiter i algun club més que s'hi podria afegir.

Miguel Ezequiel, director esportiu, va comentar que «la plantilla no es pot donar per tancada perquè sempre s'ha d'estar alerta amb el mercat. El que l'equip pot prometre és treball». El president, José Luis Correa, va deixar clar que, «com hem fet des de l'inici del nou mandat, hem renovat les il·lusions. Hem fet incorporacions d'alt nivell i, conjuntament amb els jugadors que es mantenen, estem en disposició de lluitar per pujar de categoria; després ja es veurà. La nostra premissa és deixar treballar, perquè en la part esportiva no hi entrem».



Nou cares noves



De moment, la plantilla del Manresa 2017/18 té nou cares noves respecte al final de curs passat. S'han incorporat a l'equip manresà el francès Floren Reverdy, un migcampista defensiu que també pot fer de central, que viu a Manresa i que va jugar la campanya passada al Sant Cugat; Óscar Casado Chipi, un futbolista de banda que arriba del Mollet; Marçal Lladó, un jugador ofensiu que resideix a Manresa i prové de l'Horta, equip que va aconseguir l'ascens a Tercera Divisió; els porters Sergi Porcel, de l'Avià, i Sergi Tienda, del Cerdanyola; el jove davanter Biel Rodríguez, que formava part de l'equip del Gimnàstic de Manresa que va assolir la Divisió d'Honor juvenil; el veterà golejador Manel Sala, del Manlleu; un jugador creatiu com Albert López, del San Cristóbal; i Arnau Trulls, del juvenil del Manresa. Solivelles tindrà a prova dos jugadors argentins, Áxel Farias i Juan Cruz, el primer va estar a punt de fitxar per l'Extremadura de Segona B i el segon va jugar a l'Huracán.

Repetiran nou jugadors de l'equip d'Albert Garcia. Es tracta de Sergi Solernou, Sergi Soler, Moha Djitte, Jonny Vinasco, Bernat Benito, Roger Herms, Javi López, Agustín Javier Fernández Agus, Dani Eréncia, Brian Canalejo i Alejandro Espinoza.

Pel que fa als partits de pretemporada, el primer ja serà aquest proper divendres al camp de l'Hospitalet (Tercera Divisió), i el segon, diumenge, al camp del Valls de Torroella, en el qual participaran un combinat del primer equip i del B.



Els partits, a les tardes



A diferència de les darreres temporades, el primer equip del Manresa jugarà en horari de tarda el diumenge, almenys els mesos de bonança meteorològica. El primer partit de competició està previst per a diumenge 3 de setembre, contra el Castellar, al Congost.

També s'ha anunciat que el Manresa tindrà un equip C, que jugarà al camp de les Cots a Quarta Catalana després del conveni acordat amb l'Ajuntament perquè no es perdi el futbol a la Font dels Capellans i a la Sagrada Família. A més a més d'aquesta formació, el Manresa contempla fer jugar a les Cots dos benjamins i un infantil, i alguna formació més si es poden completar.